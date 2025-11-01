Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سوري يعلن: الشرع "مُلزم" بدفع "فاتورة الكهرباء"

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:52
أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السورية، الجمعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع والقصر الجمهوري وجميع مؤسسات الدولة "مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء".
وقال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، أحمد سليمان، إن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القصر الجمهوري إضافة إلى الرئيس أحمد الشرع والوزراء، "مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا" السورية للأنباء.
 

وأوضح سليمان، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" ونشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، أن "المؤسسات الحكومية كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين خلال فترة النظام السابق، من دون أن تسدد أي مبالغ مقابل استهلاكها"، مشيراً إلى أن القرار الجديد يُلزم جميع المؤسسات بدفع مستحقاتها من موازناتها الخاصة.


وأوضح المسؤول السوري أن "الخطة الجديدة تشمل جميع الجهات الرسمية من أصغر مؤسسة إلى أكبرها".


وأكد أحمد سليمان أن "الخطوط المعفاة من التقنين ستخضع أيضاً لتعرفة محددة، وأن الدفع سيتم بشكل مسبق من خلال عدادات إلكترونية حديثة، ما يسهل عملية الجباية ويمنع تراكم الديون".
