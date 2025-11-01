مسؤول سوري يعلن: الشرع "مُلزم" بدفع "فاتورة الكهرباء"

أعلن مسؤول بوزارة الطاقة ، الجمعة، أن الرئيس السوري والقصر وجميع "مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء".

مديرية في السورية، أحمد سليمان، إن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك إضافة إلى الرئيس أحمد والوزراء، "مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة " " السورية للأنباء.





وأوضح سليمان، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" ونشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، أن "المؤسسات الحكومية كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين خلال فترة النظام السابق، من دون أن تسدد أي مبالغ مقابل استهلاكها"، مشيراً إلى أن القرار الجديد يُلزم جميع المؤسسات بدفع مستحقاتها من موازناتها الخاصة.





وأوضح المسؤول السوري أن "الخطة الجديدة تشمل جميع من أصغر مؤسسة إلى أكبرها".