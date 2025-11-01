Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: إسرائيل ستتلقى هزيمة جديدة في أي حرب مقبلة

Lebanon 24
01-11-2025 | 08:08
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أن بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات"، محذرا من أن إيران "تتوقع أي سلوك عدواني من إسرائيل".
كما شدد على أن "إسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة". (روسيا اليوم)
