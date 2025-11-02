28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حادثة مروّعة داخل متجر "ون دولار".. النار التهمت أجساد 23 شخصا
Lebanon 24
02-11-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حاكم ولاية سونورا المكسيكية ألفونسو دورازو عن مصرع 23 شخصاً وإصابة 11 آخرين في حريق مروع اندلع داخل متجر لبيع السلع بسعر دولار واحد في مدينة
هيرموسيلو
شمال غرب
المكسيك
.
Advertisement
وقع الحريق في متجر "والدو" بمدينة هيرموسيلو، وقال الحاكم في بيان مصور إن من بين الضحايا أطفال. وأمر دورازو بفتح تحقيق "شامل" لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤوليات، بينما استبعدت الشرطة فرضية وقوع هجوم.
وأفادت
وسائل الإعلام
المحلية بسماع انفجار قبل اندلاع الحريق، ونقلت قناة "ميلينيو تي في" عن أحد السكان المحليين قوله: "انقطعت الكهرباء وسمع صوت انفجار قبل اندلاع الحريق". ويواصل
مكتب المدعي العام
في سونورا تحقيقه لمعرفة السبب الحقيقي وراء الكارثة.
في اسلياق، عبرت الرئيسة المكسيكية
كلاوديا شينباوم
عن تعازيها لأسر الضحايا عبر منصة "إكس"، في حين تواصل فرق الطوارئ والعاملون في مجال الصحة تقديم الدعم للمتضررين وعائلات الضحايا، في حادث يضيف إلى سلسلة
الكوارث
التي شهدتها المكسيك مؤخراً. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا وثّقت الحادثة... هكذا تسبّب ابن الـ10 سنوات بحريق داخل متجر (فيديو)
02/11/2025 14:37:51
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
02/11/2025 14:37:51
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
02/11/2025 14:37:51
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
Lebanon 24
بعد حادث مروّع داخل مرفأ بيروت.. تحذير من "يازا" (صورة)
02/11/2025 14:37:51
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مكتب المدعي العام
كلاوديا شينباوم
وسائل الإعلام
المدعي العام
سكاي نيوز
هيرموسيلو
سكاي نيو
شمال غرب
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
Lebanon 24
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
08:32 | 2025-11-02
02/11/2025 08:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
08:30 | 2025-11-02
02/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
08:00 | 2025-11-02
02/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
07:33 | 2025-11-02
02/11/2025 07:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:32 | 2025-11-02
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
08:30 | 2025-11-02
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:00 | 2025-11-02
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:33 | 2025-11-02
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
07:20 | 2025-11-02
فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24