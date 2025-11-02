Advertisement

عربي-دولي

حادثة مروّعة داخل متجر "ون دولار".. النار التهمت أجساد 23 شخصا

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:17
أعلن حاكم ولاية سونورا المكسيكية ألفونسو دورازو عن مصرع 23 شخصاً وإصابة 11 آخرين في حريق مروع اندلع داخل متجر لبيع السلع بسعر دولار واحد في مدينة هيرموسيلو شمال غرب المكسيك.
وقع الحريق في متجر "والدو" بمدينة هيرموسيلو، وقال الحاكم في بيان مصور إن من بين الضحايا أطفال. وأمر دورازو بفتح تحقيق "شامل" لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤوليات، بينما استبعدت الشرطة فرضية وقوع هجوم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بسماع انفجار قبل اندلاع الحريق، ونقلت قناة "ميلينيو تي في" عن أحد السكان المحليين قوله: "انقطعت الكهرباء وسمع صوت انفجار قبل اندلاع الحريق". ويواصل مكتب المدعي العام في سونورا تحقيقه لمعرفة السبب الحقيقي وراء الكارثة.

في اسلياق، عبرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن تعازيها لأسر الضحايا عبر منصة "إكس"، في حين تواصل فرق الطوارئ والعاملون في مجال الصحة تقديم الدعم للمتضررين وعائلات الضحايا، في حادث يضيف إلى سلسلة الكوارث التي شهدتها المكسيك مؤخراً. (سكاي نيوز)
