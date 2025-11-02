حادثة مروّعة داخل متجر "ون دولار".. النار التهمت أجساد 23 شخصا

Advertisement

أعلن حاكم ولاية سونورا المكسيكية ألفونسو دورازو عن مصرع 23 شخصاً وإصابة 11 آخرين في حريق مروع اندلع داخل متجر لبيع السلع بسعر دولار واحد في مدينة .وقع الحريق في متجر "والدو" بمدينة هيرموسيلو، وقال الحاكم في بيان مصور إن من بين الضحايا أطفال. وأمر دورازو بفتح تحقيق "شامل" لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤوليات، بينما استبعدت الشرطة فرضية وقوع هجوم.وأفادت المحلية بسماع انفجار قبل اندلاع الحريق، ونقلت قناة "ميلينيو تي في" عن أحد السكان المحليين قوله: "انقطعت الكهرباء وسمع صوت انفجار قبل اندلاع الحريق". ويواصل في سونورا تحقيقه لمعرفة السبب الحقيقي وراء الكارثة.في اسلياق، عبرت الرئيسة المكسيكية عن تعازيها لأسر الضحايا عبر منصة "إكس"، في حين تواصل فرق الطوارئ والعاملون في مجال الصحة تقديم الدعم للمتضررين وعائلات الضحايا، في حادث يضيف إلى سلسلة التي شهدتها المكسيك مؤخراً. (سكاي نيوز)