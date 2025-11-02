أسيران كوريان شماليان في أوكرانيا يطلبان اللجوء إلى الجنوب

Advertisement

كشفت منظمة حقوقية أن أسيرين كوريين شماليين محتجزين في طلبا رسميًا اللجوء إلى الجنوبية، في واقعة غير مسبوقة منذ إرسال بيونغ يانغ آلاف الجنود لدعم في حربها ضد كييف.وقالت منظمة "غيوري-إيول نيشن يونايتد"، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، إن الأسيرين قدّما طلب اللجوء خلال مقابلة أجريت لتصوير فيلم وثائقي في 28 تشرين الأول في منشأة احتجاز داخل كييف، دون موقعها الدقيق.وأوضح جانغ سي-يول، رئيس المنظمة، أن "الأسيرين توسلا إلى فريق التصوير وعدهما بنقلهما إلى الجنوب"، مضيفًا أن الفيديو لم يُنشر بعد لكنه سيصدر قريبًا.ووفق تقارير استخباراتية، أرسلت عام 2024 نحو عشرة آلاف جندي إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية، وقد قُتل منهم ما لا يقل عن ألفي عنصر حتى الآن.ويؤكد الكوري الجنوبي أن جميع الكوريين مواطنون في الدولة الواحدة، ما يمنح الأسرى الشماليين حق اللجوء في الجنوب إذا طلبوه.وكان أحد الأسيرين قد تقدم بطلب مماثل خلال زيارة أجراها نائب جنوبي في شباط الماضي، فيما شدد الأخير على أن إعادتهم إلى "ستكون حكمًا بالإعدام" نظرًا لتعليمات بيونغ يانغ لجنودها بعدم الاستسلام حتى الموت.