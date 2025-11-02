Advertisement

أسيران كوريان شماليان في أوكرانيا يطلبان اللجوء إلى الجنوب

02-11-2025 | 09:41
كشفت منظمة حقوقية أن أسيرين كوريين شماليين محتجزين في أوكرانيا طلبا رسميًا اللجوء إلى كوريا الجنوبية، في واقعة غير مسبوقة منذ إرسال بيونغ يانغ آلاف الجنود لدعم موسكو في حربها ضد كييف.
وقالت منظمة "غيوري-إيول نيشن يونايتد"، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، إن الأسيرين قدّما طلب اللجوء خلال مقابلة أجريت لتصوير فيلم وثائقي في 28 تشرين الأول في منشأة احتجاز داخل كييف، دون الكشف عن موقعها الدقيق.

وأوضح جانغ سي-يول، رئيس المنظمة، أن "الأسيرين توسلا إلى فريق التصوير وعدهما بنقلهما إلى الجنوب"، مضيفًا أن الفيديو لم يُنشر بعد لكنه سيصدر قريبًا.

ووفق تقارير استخباراتية، أرسلت كوريا الشمالية عام 2024 نحو عشرة آلاف جندي إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية، وقد قُتل منهم ما لا يقل عن ألفي عنصر حتى الآن.
ويؤكد الدستور الكوري الجنوبي أن جميع الكوريين مواطنون في الدولة الواحدة، ما يمنح الأسرى الشماليين حق اللجوء في الجنوب إذا طلبوه.

وكان أحد الأسيرين قد تقدم بطلب مماثل خلال زيارة أجراها نائب برلماني كوري جنوبي في شباط الماضي، فيما شدد الأخير على أن إعادتهم إلى الشمال "ستكون حكمًا بالإعدام" نظرًا لتعليمات بيونغ يانغ لجنودها بعدم الاستسلام حتى الموت.
 
(إرم نيوز)
