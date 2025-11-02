Advertisement

تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1437242-638977122503009989.jpg
Doc-P-1437242-638977122503009989.jpg photos 0
كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي محمد نائيني، تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في تموز 2024، مؤكدًا أن العملية لم تكن نتيجة "اختراق داخلي"، بل تمت عبر هجوم صاروخي دقيق موجّه.
وقال نائيني، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، إن الاغتيال تم بصاروخ موجّه أُطلق من مسافة محددة، وأصاب نافذة الغرفة مباشرة قبل أن يستقر في جسده. وأضاف أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة تنفيذ الضربة، موضحًا أن الصاروخ جاء من الاتجاه ذاته الذي كان ينظر نحوه.

ونفى المتحدث العسكري أن تكون تحركات هنية "سرية بالكامل"، مشيرًا إلى أنه كان يستخدم هاتفًا محمولًا وجهاز تابلت، ما ساعد في تحديد موقعه عبر الإشارات الإلكترونية. وكشف أن مجلس الأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا طارئًا عقب العملية، وأجمع أعضاؤه على ضرورة الرد العسكري، مع ترك توقيت وآلية الرد للقوات المسلحة.

وفي تصريحات أخرى، أشار نائيني إلى أن القيادة العسكرية الإيرانية كانت تعتبر اندلاع الحرب أمرًا حتميًا منذ شتاء العام الماضي، لافتًا إلى أن سلسلة مناورات "الاقتدار" أُجريت لتعزيز الردع وتعديل حسابات "العدو". وأضاف: "لكن لا الدبلوماسية ولا المناورات العسكرية نجحتا في منع إسرائيل والولايات المتحدة من استهداف إيران وحلفائها".

وختم نائيني بالقول إن اغتيال هنية "كشف مدى دقة القدرات التقنية التي استخدمها العدو، وفي المقابل أظهر استعداد إيران للانتقال إلى مرحلة الرد المتدرج ضمن استراتيجية الردع الإقليمي". (ارم نيوز)
الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الأمن القومي

مجلس الأمن

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24