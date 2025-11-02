Advertisement

عربي-دولي

ترامب يُحذر مادورو: أيامه كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:46
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين ان أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا باتت معدودة.
و قال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الأميركية، في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شن حرب ضد فنزويلا: "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك".

لكن ترامب عندما سئل إن كانت أيام مادورو رئيسا معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة الأميركية، حول نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى "كارتل الشمس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.
 
الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

60 دقيقة

فنزويلا

دونالد

أوروبا

واشنطن

