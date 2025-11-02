ترامب يُحذر مادورو: أيامه كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي اليوم الاثنين ان أيام كرئيس لفنزويلا باتت معدودة.و قال في مقابلة مع برنامج " " على شبكة "سي بي اس" الأميركية، في رد على سؤال ما إذا كانت تعتزم شن حرب ضد : "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك".لكن ترامب عندما سئل إن كانت أيام رئيسا معدودة، أجاب ترامب "بامكاني القول نعم. أعتقد ذلك، نعم".وتتهم فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.ووفقا للحكومة الأميركية، حول نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى والولايات المتحدة من خلال ما يسمى "كارتل الشمس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.