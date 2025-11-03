Advertisement

عربي-دولي

عالقون في الانفاق.. مفاوضات لنقل مقاتلين لحماس من خلف الخط الأصفر

Lebanon 24
03-11-2025 | 01:23
كشفت مصادر من حركة حماس أن مفاوضات تجري عبر الوسطاء من أجل إخراج مقاتلين عالقين خلف الخط الأصفر، داخل أنفاق في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
كما أوضحت المصادر للعربية اليوم الاثنين أن عدد هؤلاء يقدر بالعشرات من عناصر القسام، الجهاز المسلح لحركة حماس.
أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، أن "هناك جيوبا لحماس موجودة في أجزاء من غزة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وأضاف خلال اجتماع للحكومة "هناك بالفعل اثنان في رفح وخان يونس، وسيتم القضاء عليهما"، وفق تعبيره.
 
