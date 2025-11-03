عالقون في الانفاق.. مفاوضات لنقل مقاتلين لحماس من خلف الخط الأصفر



كما أوضحت المصادر للعربية اليوم الاثنين أن عدد هؤلاء يقدر بالعشرات من عناصر القسام، الجهاز المسلح لحركة حماس. كشفت مصادر من حركة أن مفاوضات تجري عبر الوسطاء من أجل إخراج مقاتلين عالقين خلف الخط الأصفر، داخل أنفاق في وخان يونس جنوب .كما أوضحت المصادر للعربية اليوم الاثنين أن عدد هؤلاء يقدر بالعشرات من عناصر القسام، الجهاز المسلح لحركة حماس.

أتى ذلك، بعدما أعلن أمس الأحد، أن "هناك جيوبا لحماس موجودة في أجزاء من غزة تسيطر عليها القوات . وأضاف خلال اجتماع للحكومة "هناك بالفعل اثنان في رفح وخان يونس، وسيتم عليهما"، وفق تعبيره.