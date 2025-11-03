28
عربي-دولي
ملفات فساد مالي وإداري ضد حسن روحاني.. ومطالبات بإعدامه
Lebanon 24
03-11-2025
|
03:00
photos
0
كشف النائب
الإيراني
كامران غضنفري عن تقديم ثمانية ملفات تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الأسبق حسن
روحاني
إلى
القضاء
الإيراني.
وأشار غضنفري إلى أن الاتهامات وصلت إلى حد "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة"، بما في ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات
الذهب
في
البنك المركزي
خلال فترة رئاسة روحاني الثانية. كما شدد على انتظار الشعب الإيراني لصدور حكم بالإعدام بحق روحاني إذا ثبتت هذه التهم عليه.
وأوضح غضنفري أن الملفات المقدمة تشمل أيضا قضية سرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، والتي لم تحسم قضائيا بعد، مؤكدا ضرورة اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
وفي السياق ذاته، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات
إيران
مع
الصين
وروسيا وتحميل
موسكو
مسؤولية ما وصفه بـ "خيانة
الاتفاق النووي
". (روسيا اليوم)
