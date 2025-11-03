Advertisement

عربي-دولي

ملفات فساد مالي وإداري ضد حسن روحاني.. ومطالبات بإعدامه

Lebanon 24
03-11-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1437407-638977609432811053.jpg
Doc-P-1437407-638977609432811053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النائب الإيراني كامران غضنفري عن تقديم ثمانية ملفات تتعلق باتهامات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى القضاء الإيراني.
Advertisement
 
وأشار غضنفري إلى أن الاتهامات وصلت إلى حد "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة"، بما في ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسة روحاني الثانية. كما شدد على انتظار الشعب الإيراني لصدور حكم بالإعدام بحق روحاني إذا ثبتت هذه التهم عليه.

وأوضح غضنفري أن الملفات المقدمة تشمل أيضا قضية سرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، والتي لم تحسم قضائيا بعد، مؤكدا ضرورة اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

وفي السياق ذاته، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع الصين وروسيا وتحميل موسكو مسؤولية ما وصفه بـ "خيانة الاتفاق النووي". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني عن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني: أوروبا فقدت أهليتها القانونية والأخلاقية لطلب آلية إعادة فرض العقوبات لأنها لم تفِ بتعهداتها
lebanon 24
03/11/2025 12:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إدارة جو بايدن أكثر الإدارات الأميركية فسادا على الإطلاق
lebanon 24
03/11/2025 12:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية
lebanon 24
03/11/2025 12:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: إحياء الاتفاق النووي كان سيمنع حرب الـ12 يوما
lebanon 24
03/11/2025 12:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتفاق النووي

البنك المركزي

وزير الخارجية

روسيا اليوم

الإيراني

القضاء

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-11-03
05:09 | 2025-11-03
04:51 | 2025-11-03
04:37 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:05 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24