عربي-دولي

بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:52
كشف علماء الآثار في العراق النقاب عن إنجاز هندسي مذهل في بقايا مبنى ضخم يعود إلى 5000 عام، والذي قد يكون أحد أقدم المعابد في العالم.
وهذا الاكتشاف الأثري الفريد في موقع "كاني شاي" في محافظة السليمانية شمال العراق، يُعدّ نافذة تطلّ على فجر الحضارة الإنسانية، عندما كانت أولى المدن في العالم تبدأ بالتشكل.


ويعود هذا الصرح المعماري إلى حقبة أوروك، وهي الفترة التي أخذت اسمها من مدينة أوروك الأسطورية في جنوب بلاد الرافدين. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
