بالصور... إكتشاف معبد عمره 5 آلاف عام في دولة عربيّة!

كشف علماء الآثار في النقاب عن إنجاز هندسي مذهل في بقايا مبنى ضخم يعود إلى 5000 عام، والذي قد يكون أحد أقدم المعابد في العالم.وهذا الاكتشاف الأثري في موقع " شاي" في محافظة شمال العراق، يُعدّ نافذة تطلّ على فجر الحضارة الإنسانية، عندما كانت أولى المدن في العالم تبدأ بالتشكل.ويعود هذا الصرح المعماري إلى حقبة أوروك، وهي الفترة التي أخذت اسمها من مدينة أوروك الأسطورية في جنوب بلاد الرافدين. (روسيا اليوم)