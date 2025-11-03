24
عربي-دولي
إدارة ترامب تخطط لعملية سرية في المكسيك
Lebanon 24
03-11-2025
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط
إدارة ترامب
لمهمة سرية جديدة تضم قوات أميركية وضباط استخبارات لاستهداف عصابات المخدرات داخل
المكسيك
، وفقًا لتقرير نشرته شبكة إن بي
سي نيوز
نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر.
قال مسؤولون إن الخطة قد تشمل عمليات برية محدودة وضربات بطائرات مسيرة ضد زعماء الكارتلات ومختبرات المخدرات. ومن المتوقع أن تُنفذ المهمة تحت إشراف الاستخبارات الأميركية، مع احتمال مشاركة وكالة المخابرات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة.
بدأ التدريب الأولي للمهمة المحتملة، لكن المسؤولين أكدوا عدم وجود خطط لنشر قوات في المكسيك في هذه المرحلة. وتستمر المحادثات حول نطاق المهمة وتوقيتها، ولم يُتخذ القرار النهائي بعد.
وقال مسؤول أميركي كبير إن "إدارة
ترامب
ملتزمة باستخدام نهج حكومي شامل لمعالجة التهديدات التي تشكلها الكارتلات للمواطنين
الأميركيين
".
وأعربت الرئيسة المكسيكية
كلوديا شينباوم
عن معارضتها لأي تدخل أميركي محتمل، قائلة إن بلادها "ترفض أي شكل من أشكال التدخل أو التداخل"، مضيفة أن "المكسيك تنسق وتتعاون، لكنها لا تخضع نفسها". (الاناضول)
