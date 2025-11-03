إدارة ترامب تخطط لعملية سرية في المكسيك

Advertisement

قال مسؤولون إن الخطة قد تشمل عمليات برية محدودة وضربات بطائرات مسيرة ضد زعماء الكارتلات ومختبرات المخدرات. ومن المتوقع أن تُنفذ المهمة تحت إشراف الاستخبارات الأميركية، مع احتمال مشاركة وكالة المخابرات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة.بدأ التدريب الأولي للمهمة المحتملة، لكن المسؤولين أكدوا عدم وجود خطط لنشر قوات في المكسيك في هذه المرحلة. وتستمر المحادثات حول نطاق المهمة وتوقيتها، ولم يُتخذ القرار النهائي بعد.وقال مسؤول أميركي كبير إن "إدارة ملتزمة باستخدام نهج حكومي شامل لمعالجة التهديدات التي تشكلها الكارتلات للمواطنين ".وأعربت الرئيسة المكسيكية عن معارضتها لأي تدخل أميركي محتمل، قائلة إن بلادها "ترفض أي شكل من أشكال التدخل أو التداخل"، مضيفة أن "المكسيك تنسق وتتعاون، لكنها لا تخضع نفسها". (الاناضول)