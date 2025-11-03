الولايات المتحدة تصوّت مجددًا... أول انتخابات في الولاية الثانية لترامب

Advertisement

وتتضمن الانتخابات سباقات مهمة تشمل منصب حاكم ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، ورئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب اقتراح في كاليفورنيا لإعادة ترسيم الدوائر في الكونغرس، فضلاً عن تصويت محوري في المحكمة العليا بولاية بنسلفانيا وعدد من الاستحقاقات المحلية والتشريعية الأخرى.وفي ما يلي أبرز السباقات المطروحة على بطاقات الاقتراع، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".في ولاية فيرجينيا، تتنافس نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز مع النائبة السابقة أبيغيل سبانبيرغر على منصب الحاكم خلفاً لغلين يونغكن، في سباق يُعدّ مقياساً لشعبية خلال ولايته الثانية.أما في نيوجيرسي، فتخوض الديمقراطية مايكي شيريل مواجهة مع الجمهوري جاك تشاتاريلي، المدعوم مباشرة من ترامب، على منصب الحاكم خلفاً لفيل مورفي، في معركة انتخابية تشهد اهتماماً واسعاً على مستوى البلاد.تتجه الأنظار إلى سباق بلدية نيويورك حيث يتنافس المشرّع زهران ممداني، والحاكم السابق أندرو كومو (مستقل)، والجمهوري كورتس سليا على إدارة أكبر مدينة أميركية. ويعكس السباق انقساماً واضحاً داخل الحزب الديمقراطي بين الجناحين التقدمي والتقليدي.يصوّت الناخبون على مشروع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قد يمنح ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، في خطوة يُنظر إليها كردّ على الخريطة الانتخابية الموالية لترامب في ولاية تكساس.كما تشمل الانتخابات تصويتاً حول بقاء أو عزل ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ذات الأغلبية الديمقراطية، في معركة قضائية قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في حال تكرار نزاعات مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2020.وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار سياسي كبير لترمب منذ عودته للرئاسة قبل عام. (العربية)