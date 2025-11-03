Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تصوّت مجددًا... أول انتخابات في الولاية الثانية لترامب

Lebanon 24
03-11-2025 | 11:42
تستعد الولايات المتحدة غدًا الثلاثاء لإجراء أول انتخابات عامة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في استحقاق يُنظر إليه على نطاق واسع كاختبار مبكر لشعبية الرئيس الجمهوري وسياساته في ولايته الثانية، التي تميّزت بتوسيع نفوذ السلطة التنفيذية وإثارة الجدل داخليًا وخارجيًا.
وتتضمن الانتخابات سباقات مهمة تشمل منصب حاكم ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، ورئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب اقتراح في كاليفورنيا لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، فضلاً عن تصويت محوري في المحكمة العليا بولاية بنسلفانيا وعدد من الاستحقاقات المحلية والتشريعية الأخرى.

وفي ما يلي أبرز السباقات المطروحة على بطاقات الاقتراع، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

فيرجينيا ونيوجيرسي

في ولاية فيرجينيا، تتنافس نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز مع النائبة الديمقراطية السابقة أبيغيل سبانبيرغر على منصب الحاكم خلفاً لغلين يونغكن، في سباق يُعدّ مقياساً لشعبية ترامب خلال ولايته الثانية.

أما في نيوجيرسي، فتخوض الديمقراطية مايكي شيريل مواجهة مع الجمهوري جاك تشاتاريلي، المدعوم مباشرة من ترامب، على منصب الحاكم خلفاً لفيل مورفي، في معركة انتخابية تشهد اهتماماً واسعاً على مستوى البلاد.


رئاسة بلدية نيويورك

تتجه الأنظار إلى سباق بلدية نيويورك حيث يتنافس المشرّع الديمقراطي زهران ممداني، والحاكم السابق أندرو كومو (مستقل)، والجمهوري كورتس سليا على إدارة أكبر مدينة أميركية. ويعكس السباق انقساماً واضحاً داخل الحزب الديمقراطي بين الجناحين التقدمي والتقليدي.


الاقتراح 50 في كاليفورنيا

يصوّت الناخبون على مشروع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قد يمنح الديمقراطيين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، في خطوة يُنظر إليها كردّ على الخريطة الانتخابية الموالية لترامب في ولاية تكساس.


المحكمة العليا في بنسلفانيا

كما تشمل الانتخابات تصويتاً حول بقاء أو عزل ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ذات الأغلبية الديمقراطية، في معركة قضائية قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في حال تكرار نزاعات مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2020.

وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار سياسي كبير لترمب منذ عودته للرئاسة قبل عام.  (العربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24