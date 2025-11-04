24
عربي-دولي
لمواجهة إسرائيل إعلاميا.. هذا ما فعلته إيران
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلّف المجلس الأعلى للثورة الثقافية في
إيران
هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية صدا وسيما بإطلاق
قناة جديدة
ناطقة بالعبرية بوصفها ردًا إعلاميًا على ما تصفه
طهران
بـ الدعاية
الإسرائيلية
والإعلام التابع لها.
Advertisement
وبحسب التقارير جاءت الخطوة ضمن مصادقة المجلس على وثيقة بعنوان السياسات والإجراءات الوطنية الثقافية والاجتماعية والإعلامية والعلمية والتكنولوجية الخاصة بظروف البلاد الاستثنائية خلال اجتماع ترأسه الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان بصفته رئيس المجلس.
ينص القرار على أن القناة العبرية تهدف إلى إيجاد تفاعل وتأثير فعّال في مواجهة التيارات الإعلامية الإسرائيلية وحلفائها في ظل تصعيد إعلامي متبادل بين طهران وتل أبيب.
كما نص البند الرابع من الوثيقة على توجيه الأكاديميين والباحثين الإيرانيين العاملين في المجالات ذات الصلة للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأمنية والعسكرية للبلاد بما يعكس توجهًا رسميًا لربط النشاطين الإعلامي والثقافي بالأهداف الإستراتيجية للنظام.
وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية إعلامية تسعى إلى توسيع الحضور الدولي عبر شبكات متعددة اللغات من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والآن العبرية بهدف التأثير المباشر على الرأي العام
الإسرائيلي
والغربي. (ارم نيوز)
