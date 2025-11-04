لمواجهة إسرائيل إعلاميا.. هذا ما فعلته إيران

Advertisement

كلّف المجلس الأعلى للثورة الثقافية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية صدا وسيما بإطلاق ناطقة بالعبرية بوصفها ردًا إعلاميًا على ما تصفه بـ الدعاية والإعلام التابع لها.وبحسب التقارير جاءت الخطوة ضمن مصادقة المجلس على وثيقة بعنوان السياسات والإجراءات الوطنية الثقافية والاجتماعية والإعلامية والعلمية والتكنولوجية الخاصة بظروف البلاد الاستثنائية خلال اجتماع ترأسه الرئيس مسعود بزشكيان بصفته رئيس المجلس.ينص القرار على أن القناة العبرية تهدف إلى إيجاد تفاعل وتأثير فعّال في مواجهة التيارات الإعلامية الإسرائيلية وحلفائها في ظل تصعيد إعلامي متبادل بين طهران وتل أبيب.كما نص البند الرابع من الوثيقة على توجيه الأكاديميين والباحثين الإيرانيين العاملين في المجالات ذات الصلة للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأمنية والعسكرية للبلاد بما يعكس توجهًا رسميًا لربط النشاطين الإعلامي والثقافي بالأهداف الإستراتيجية للنظام.وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية إعلامية تسعى إلى توسيع الحضور الدولي عبر شبكات متعددة اللغات من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والآن العبرية بهدف التأثير المباشر على الرأي العام والغربي. (ارم نيوز)