تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة

مصادر فلسطينية مطّلعة قالت لـ" ": "نرحّب بتشكيل القوة عبر ، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن مسودة القرار "تميل لمطالب " مع بقاء تحفظات. لا ترغب في تشكيل القوة عبر مجلس الأمن، وترى أن استبعاد تفعيل الفصل السابع سيكون مقبولًا. وتقبل إسرائيل النص المتعلق بتعامل القوة مع "نزع السلاح من غزة"، وهو بند يُتوقع أن يواجه رفضًا فلسطينيًا واسعًا.على صعيد التركيبة، ترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية وقوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود "قوة شرطة فلسطينية". ووفق " "، تعارض إسرائيل أصلًا إنشاء قوة شرطة فلسطينية لكنها "تتفهم أنه مطلب عربي وقد تتقبله". وتؤكد مصادر إسرائيلية أنها ستقدم ملاحظاتها مباشرة لواشنطن، مع التشديد على "رفض وجود قوات تركية"، مع عدم الاعتراض المحتمل على مشاركة تركية في إعادة الإعمار استثماريًا وتمويليًا.هوية الدول المشاركة لم تُحسم بعد. دول عربية تربط المشاركة بطبيعة التفويض، وترفض مبدأ الصدام المباشر مع " "، انطلاقًا من أن الهدف يجب أن يكون "حفظ السلام" لا "فرض السلام". وتقدّر أوساط إسرائيلية احتمال مشاركة إندونيسيا وباكستان وأذربيجان. وبحسب إحاطة مغلقة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، فإن "قوة الاستقرار الدولية" قد تضم جنودًا من هذه الدول إلى جانب أخرى لم تُحدد. (العربية)