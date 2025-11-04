Advertisement

عربي-دولي

تحفظات متبادلة على مشروع القوة الدولية في غزة

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1438124-638978974321390851.png
Doc-P-1438124-638978974321390851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدت السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحفظات على مشروع قرار أميركي لإنشاء قوة دولية في غزة بالتعاون مع المجموعة العربية، وسط سجال حول طبيعة التفويض ودور السلطة الفلسطينية وتركيبة القوة.
Advertisement

مصادر فلسطينية مطّلعة قالت لـ"الشرق الأوسط": "نرحّب بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن مسودة القرار "تميل لمطالب إسرائيل" مع بقاء تحفظات. لا ترغب تل أبيب في تشكيل القوة عبر مجلس الأمن، وترى أن استبعاد تفعيل الفصل السابع سيكون مقبولًا. وتقبل إسرائيل النص المتعلق بتعامل القوة مع "نزع السلاح من غزة"، وهو بند يُتوقع أن يواجه رفضًا فلسطينيًا واسعًا.

على صعيد التركيبة، ترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية وقوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود "قوة شرطة فلسطينية". ووفق "يديعوت أحرونوت"، تعارض إسرائيل أصلًا إنشاء قوة شرطة فلسطينية لكنها "تتفهم أنه مطلب عربي وقد تتقبله". وتؤكد مصادر إسرائيلية أنها ستقدم ملاحظاتها مباشرة لواشنطن، مع التشديد على "رفض وجود قوات تركية"، مع عدم الاعتراض المحتمل على مشاركة تركية في إعادة الإعمار استثماريًا وتمويليًا.

هوية الدول المشاركة لم تُحسم بعد. دول عربية تربط المشاركة بطبيعة التفويض، وترفض مبدأ الصدام المباشر مع "حماس"، انطلاقًا من أن الهدف يجب أن يكون "حفظ السلام" لا "فرض السلام". وتقدّر أوساط إسرائيلية احتمال مشاركة إندونيسيا وباكستان وأذربيجان. وبحسب إحاطة مغلقة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، فإن "قوة الاستقرار الدولية" قد تضم جنودًا من هذه الدول إلى جانب أخرى لم تُحدد. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تحفظات تواجه "القوات"
lebanon 24
05/11/2025 07:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية إسبانية: النيابة الإسبانية تحفظ شهادات ووثائق لاستخدامها لاحقا أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
05/11/2025 07:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة الدولية والشرطة الفلسطينية في غزة سينسقان مع الدول المعنية تأمين الممرات الإنسانية (الحدث)
lebanon 24
05/11/2025 07:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة الدولية في غزة ستكون تحت قيادة موحدة وتتعاون مع مصر وإسرائيل (العربية)
lebanon 24
05/11/2025 07:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

الشرق الأوسط

مجلس الأمن

الفلسطينية

إسرائيل

تل أبيب

واشنطن

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:53 | 2025-11-04
23:48 | 2025-11-04
23:40 | 2025-11-04
23:31 | 2025-11-04
23:29 | 2025-11-04
23:26 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24