إيران تنتقد منح جائزة نوبل للسلام لماتشادو وتتهمها بالتحريض على الحرب!

Advertisement

واعتبر عراقجي أن "منح الجائزة للسلام هذا العام لشخصية تحرض على الحرب ضد بلدها، وفي الوقت نفسه تمجد مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في ، عزز هذا التصور أكثر من أي وقت مضى".وقال وزير الخارجة الإيراني إن "السيدة ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام، كانت قد نشرت سابقا رسالة عبر حسابها على تعلن فيها عن مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، حيث وصفت وحزب الله والحوثيين بالإرهابيين، وأعربت عن دعمها لجرائم في غزة".