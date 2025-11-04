Advertisement

عربي-دولي

إيران تنتقد منح جائزة نوبل للسلام لماتشادو وتتهمها بالتحريض على الحرب!

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:53
كتبوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "بالنسبة للكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، فقدت جائزة نوبل منذ فترة طويلة المصداقية التي كان من المفترض أن تتمتع بها، والسبب في انهيار هذه المصداقية هو أن هذه الجائزة استخدمت دائما كأداة للهجوم على الحكومات غير الغربية التي تعتبرها الدول الغربية خصوما لمصالحها".
واعتبر عراقجي أن "منح الجائزة للسلام هذا العام لشخصية تحرض على الحرب ضد بلدها، وفي الوقت نفسه تمجد مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين، عزز هذا التصور أكثر من أي وقت مضى".



وقال وزير الخارجة الإيراني إن "السيدة ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام، كانت قد نشرت سابقا رسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيها عن مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، حيث وصفت حماس وحزب الله والحوثيين بالإرهابيين، وأعربت عن دعمها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
