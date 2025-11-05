Advertisement

عربي-دولي

اقترب منها وقبلها ولمس جسدها.. رئيسة المكسيك تتعرّض لموقف محرج (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2025 | 04:28
تعرّضت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم لموقف محرج أثناء التقاط صور لها مع مواطنين في الشارع. 

فبينما كانت شينباوم تتحدث مع المواطنين في أحد شوارع البلدة التاريخية في مكسيكو سيتي، أمس الثلاثاء، وتلتقط الصور معهم، تقدم رجل بدا أنه مخمور من خلفها ووضع يده على كتفها وقبلها، وتداركت الأمر عندما حاول لمس جسدها فأبعدت يديه بلطف قبل أن يتدخل مسؤول حكومي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل واسع، الرجل وهو يميل لتقبيل جسد الرئيسة ولمسها بيديه، ولكنها دفعت يديه بلطف مبقية على ابتسامة جامدة بينما استدارت لتواجهه. وسُمعت وهي تقول جزئيا "لا تقلق".
 
