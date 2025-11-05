اقترب منها وقبلها ولمس جسدها.. رئيسة المكسيك تتعرّض لموقف محرج (فيديو)

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.
Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.
AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.
La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr
— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025
