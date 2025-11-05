توضيح... ما حقيقة توقيف نجل رامي مخلوف عند معبر المصنع الحدوديّ؟

نفى علي ، نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق ، أن يكون تم توقيفه على الحدود عند معبر المصنع.

وكتب عبر حسابه على :

"توضيح

الخبر المتداول عن توقيفي كاذب وغير صحيح تمامًا.

أشكر كل المحبين والأصدقاء على اتصالاتهم ورسائلهم الكثيرة خلال الساعات الماضية.

أرجو من الجميع التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها".