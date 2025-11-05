28
عربي-دولي
توضيح... ما حقيقة توقيف نجل رامي مخلوف عند معبر المصنع الحدوديّ؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى علي
رامي مخلوف
، نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
، أن يكون تم توقيفه على الحدود
اللبنانية السورية
عند معبر المصنع.
وكتب عبر حسابه على
فيسبوك
:
"توضيح
الخبر المتداول عن توقيفي كاذب وغير صحيح تمامًا.
أشكر كل المحبين والأصدقاء على اتصالاتهم ورسائلهم الكثيرة خلال الساعات الماضية.
أرجو من الجميع التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها".
