عربي-دولي

توضيح... ما حقيقة توقيف نجل رامي مخلوف عند معبر المصنع الحدوديّ؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 08:00
Doc-P-1438406-638979519570999794.jpg
Doc-P-1438406-638979519570999794.jpg photos 0
نفى علي رامي مخلوف، نجل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أن يكون تم توقيفه على الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع. 
وكتب عبر حسابه على فيسبوك
 
"توضيح 
الخبر المتداول عن توقيفي كاذب وغير صحيح تمامًا.
أشكر كل المحبين والأصدقاء على اتصالاتهم ورسائلهم الكثيرة خلال الساعات الماضية.
أرجو من الجميع التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها".
 

اللبنانية السورية

بشار الأسد

رامي مخلوف

اللبنانية

السورية

فيسبوك

لبنان

