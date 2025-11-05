Advertisement

عربي-دولي

تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في إسرائيل وانتهاك القوانين الدولية

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1438463-638979637004317485.jpg
Doc-P-1438463-638979637004317485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عتبة 9,250 أسيرا، وفقًا لما كشفه نادي الأسير الفلسطيني.
Advertisement
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية تسعة آلاف ومئتين وخمسين أسيرا، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.
وتشير التفاصيل إلى وجود 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من قطاع غزة، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلا موزعين بين سجني عوفر ومجدو.
في الإطار ذاته، تستمر السلطات الإسرائيلية في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث يقبع 3368 معتقلا دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
lebanon 24
05/11/2025 21:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فنلندا: هجوم إسرائيل على قطر أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي ويعقد تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
05/11/2025 21:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي
lebanon 24
05/11/2025 21:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: ما تقوم به إسرائيل انتهاك واضح للقانون الدولي
lebanon 24
05/11/2025 21:52:14 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

قطاع غزة

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:08 | 2025-11-05
13:00 | 2025-11-05
12:57 | 2025-11-05
12:00 | 2025-11-05
10:56 | 2025-11-05
10:43 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24