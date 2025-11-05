تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في إسرائيل وانتهاك القوانين الدولية

Advertisement

(روسيا اليوم)

تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في سجون عتبة 9,250 أسيرا، وفقًا لما كشفه نادي الفلسطيني.وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون تسعة آلاف ومئتين وخمسين أسيرا، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي .وتشير التفاصيل إلى وجود 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من ، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلا موزعين بين سجني عوفر ومجدو.في الإطار ذاته، تستمر السلطات الإسرائيلية في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث يقبع 3368 معتقلا دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.