25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في إسرائيل وانتهاك القوانين الدولية
Lebanon 24
05-11-2025
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين
في سجون
الاحتلال
الإسرائيلي
عتبة 9,250 أسيرا، وفقًا لما كشفه نادي
الأسير
الفلسطيني.
Advertisement
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في السجون
الإسرائيلية
تسعة آلاف ومئتين وخمسين أسيرا، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الأراضي
الفلسطينية
.
وتشير التفاصيل إلى وجود 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من
قطاع غزة
، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلا موزعين بين سجني عوفر ومجدو.
في الإطار ذاته، تستمر السلطات الإسرائيلية في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث يقبع 3368 معتقلا دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفلسطينية: أفعال إسرائيل في غزة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية
05/11/2025 21:52:14
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنلندا: هجوم إسرائيل على قطر أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي ويعقد تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
رئيس فنلندا: هجوم إسرائيل على قطر أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي ويعقد تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي
05/11/2025 21:52:14
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض سفن أسطول الصمود قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي
05/11/2025 21:52:14
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: ما تقوم به إسرائيل انتهاك واضح للقانون الدولي
Lebanon 24
وزير خارجية بلجيكا: ما تقوم به إسرائيل انتهاك واضح للقانون الدولي
05/11/2025 21:52:14
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
في إسرائيل
قطاع غزة
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟
Lebanon 24
الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟
14:08 | 2025-11-05
05/11/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخشاه مصر في لبنان.. العين على ما قد تفعله إسرائيل
Lebanon 24
هذا ما تخشاه مصر في لبنان.. العين على ما قد تفعله إسرائيل
13:00 | 2025-11-05
05/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم إماراتي للجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان
Lebanon 24
دعم إماراتي للجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان
12:57 | 2025-11-05
05/11/2025 12:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرات" تُهدّد أمن إسرائيل.. تل أبيب خائفة منها!
Lebanon 24
"طائرات" تُهدّد أمن إسرائيل.. تل أبيب خائفة منها!
12:00 | 2025-11-05
05/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال 20 عنصراً من "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال 20 عنصراً من "حزب الله"
10:56 | 2025-11-05
05/11/2025 10:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
جلسة سرية وتحذير في إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟
15:00 | 2025-11-04
04/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:08 | 2025-11-05
الرياض و طهران على الطاولة... هل بدأ فصل جديد في المنطقة؟
13:00 | 2025-11-05
هذا ما تخشاه مصر في لبنان.. العين على ما قد تفعله إسرائيل
12:57 | 2025-11-05
دعم إماراتي للجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان
12:00 | 2025-11-05
"طائرات" تُهدّد أمن إسرائيل.. تل أبيب خائفة منها!
10:56 | 2025-11-05
الجيش الإسرائيليّ: قمنا باغتيال 20 عنصراً من "حزب الله"
10:43 | 2025-11-05
أردوغان: وصلنا إلى مفترق طرق جديد في المسار الذي سيقودنا إلى تركيا خالية من الإرهاب
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 21:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24