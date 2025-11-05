Advertisement

عربي-دولي

خطة "غامضة" تجمع ترامب وبوتين وشي.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:34
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يعمل مع الصين وروسيا على خطة لنزع السلاح النووي، دون أن يقدم تفاصيل.
وذكر ترامب خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".

وأضاف "روسيا في المرتبة الثانية. والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".

وتابع "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة. سنرى ما إذا كان ذلك سينجح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الأربعاء إن روسيا قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت واشنطن بذلك.

ويندرج تصريح بوتين الصادر أثناء انعقاد مجلس الأمن الروسي في إطار استعراض أكبر قوتين نوويتين في العالم قوتهما بعدما فشل بوتين وترامب في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.

وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين والأجهزة الأمنية بـ"جمع المعلومات بشأن هذا الملف" وتقديم "مقترحات مرتبطة بالبداية المحتملة للتحضيرات لإجراء اختبارات للأسلحة النووية".

ولم تجر روسيا أي تجربة نووية منذ العام 1990، أي قبل عام على انهيار الاتحاد السوفياتي.
