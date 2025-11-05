خطة "غامضة" تجمع ترامب وبوتين وشي.. هذه تفاصيلها

قال الرئيس الأميركي إنه ربما يعمل مع وروسيا على خطة لنزع السلاح ، دون أن يقدم تفاصيل.

وذكر خلال خطاب ألقاه في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي "أعددنا ترتيباتنا النووية، نحن القوة النووية الأولى، وهو أمر أكره الاعتراف به، لأنه فظيع للغاية".وأضاف " في المرتبة الثانية. والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير عنا، لكنهما ستلحقان بنا في غضون أربع أو خمس سنوات".وتابع "ربما نعمل على خطة لنزع السلاح النووي، نحن الثلاثة. سنرى ما إذا كان ذلك سينجح".وكان قد قال الأربعاء إن روسيا قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت بذلك.ويندرج تصريح الصادر أثناء انعقاد الروسي في إطار استعراض أكبر قوتين نوويتين في العالم قوتهما بعدما فشل بوتين وترامب في التوصل إلى حل للنزاع في .وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين والأجهزة الأمنية بـ"جمع المعلومات بشأن هذا الملف" وتقديم "مقترحات مرتبطة بالبداية المحتملة للتحضيرات لإجراء اختبارات للأسلحة النووية".ولم تجر روسيا أي تجربة نووية منذ العام 1990، أي قبل عام على انهيار الاتحاد السوفياتي.