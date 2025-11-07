24
الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط
Lebanon 24
07-11-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتذر الأمير هاري للجمهور الكندي، بعد الجدل الذي أثاره، جراء إرتدائه قبعة فريق "
لوس أنجلوس دودجرز
"، خلال حضوره المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الأميركي للبيسبول، التي جمعت الفريق الأميركي بنظيره الكندي "
تورونتو
بلو جايز".
وخلال مقابلة مع قناة
ctv news
أثناء زيارته لتورونتو للمشاركة في فعاليات يوم الذكرى، تحدّث هاري مازحًا عن الواقعة التي أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم "Hatgate" قائلاً: "أود أولاً أن أعتذر لكندا على ارتدائي تلك القبعة. وثانيًا، كنت تحت الضغط!". (ارم نيوز)
لوس أنجلوس دودجرز
لوس أنجلوس
ارم نيوز
ctv news
تورونتو
رابعة
دودج
دوري
تابع
