عربي-دولي

الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:21
اعتذر الأمير هاري للجمهور الكندي، بعد الجدل الذي أثاره، جراء إرتدائه قبعة فريق "لوس أنجلوس دودجرز"، خلال حضوره المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الأميركي للبيسبول، التي جمعت الفريق الأميركي بنظيره الكندي "تورونتو بلو جايز".
وخلال مقابلة مع قناة ctv news أثناء زيارته لتورونتو للمشاركة في فعاليات يوم الذكرى، تحدّث هاري مازحًا عن الواقعة التي أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم "Hatgate" قائلاً: "أود أولاً أن أعتذر لكندا على ارتدائي تلك القبعة. وثانيًا، كنت تحت الضغط!". (ارم نيوز)
 
 
 
