الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط

اعتذر الأمير هاري للجمهور الكندي، بعد الجدل الذي أثاره، جراء إرتدائه قبعة فريق " "، خلال حضوره المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الأميركي للبيسبول، التي جمعت الفريق الأميركي بنظيره الكندي " بلو جايز".وخلال مقابلة مع قناة أثناء زيارته لتورونتو للمشاركة في فعاليات يوم الذكرى، تحدّث هاري مازحًا عن الواقعة التي أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم "Hatgate" قائلاً: "أود أولاً أن أعتذر لكندا على ارتدائي تلك القبعة. وثانيًا، كنت تحت الضغط!". (ارم نيوز)