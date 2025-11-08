24
عربي-دولي
أدلة حول جرائم حرب في غزة.. مصادر تكشف ما تملكه واشنطن من معلومات
Lebanon 24
08-11-2025
|
00:39
A-
A+
كشف خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن
الولايات المتحدة
جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي، تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش
الإسرائيلي
حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب
إسرائيل
جرائم حرب في غزة، عبر عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها
واشنطن
.
وأضاف المسؤولون السابقون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صناع القرار
الأميركيين
خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
.
خلال عهد
بايدن
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق
جو بايدن
، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في كانون الاول 2024..
فيما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء هذه النتائج، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن عمليات إسرائيل ربما تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الحجم المقبول للأضرار الجانبية.
إلا أن المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت رويترز معهم، لم يشيروا إلى تفاصيل بشأن طبيعة الأدلة، مثل حوادث حرب محددة، التي أثارت قلق المستشارين العسكريين الإسرائيليين.
