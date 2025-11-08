بعد تهديدات ترامب.. نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد

Advertisement

بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي بشن عمل عسكري إذا لم تكبح أبوجا العنف ضد ، أعلن القائد الجديد لجيش نيجيريا أمس الجمعة تكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين في البلاد.وأدرج الأسبوع الماضي نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي قائمة بالبلدان التي تقول إنها تنتهك الحريات .وقال اليوم السبت إنه طلب من "الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل"، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين.وخلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري وايدي شعيبو بتعليقاته.وقال شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو: "لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهدا. سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد".وحث الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي "بوكو حرام"، وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش"، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات.