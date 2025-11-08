Advertisement

عربي-دولي

بعد تهديدات ترامب.. نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:19
بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا لم تكبح أبوجا العنف ضد المسيحيين، أعلن القائد الجديد لجيش نيجيريا أمس الجمعة تكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين في شمال شرق البلاد. 
وأدرج ترامب الأسبوع الماضي نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي قائمة بالبلدان التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتهك الحريات الدينية.

وقال اليوم السبت إنه طلب من وزارة الدفاع "الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل"، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين.

وخلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري وايدي شعيبو بتعليقاته.

وقال شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو: "لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهدا. سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد".

وحث قائد الجيش الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي "بوكو حرام"، وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش"، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات.




الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

قائد الجيش

المسيحيين

شمال شرق

الدينية

دونالد

