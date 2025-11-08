Advertisement

عربي-دولي

أدلة ترجّح "هجوماً متعمداً" في مسجد جاكرتا

Lebanon 24
08-11-2025 | 05:19
كشفت الشرطة الإندونيسية عن دلائل تشير إلى "هجوم متعمّد" داخل أحد مساجد العاصمة جاكرتا، أصاب عشرات المصلّين خلال صلاة الجمعة. وقال قائد الشرطة ليستيو سيجيت برابوو إن قوات الأمن عثرت على "مادة يُشتبه بأنها مسحوق متفجر" ضمن التحقيقات الجارية حول الانفجارات التي هزّت المسجد.
وأوضح برابوو في مؤتمر صحافي عقب تفقده المصابين: "عثرنا على عدة أدلة داعمة، من بينها بعض الأشياء المكتوبة ومسحوق يُعتقد أنه تسبب في الانفجار. نحن نجمع الآن تقارير إضافية من خلال فحص منصات التواصل الاجتماعي والتحدث مع أفراد عائلة المشتبه به، من أجل جمع كل المعلومات". وأضاف أن المعطيات الأولية "ترجّح عملاً متعمداً"، مشيراً إلى أن "المشتبه به الرئيسي طالب يبلغ من العمر 17 عاماً يدرس في مدرسة قريبة من المسجد".

وأكد برابوو أن المشتبه به "خضع لعملية جراحية بعد إصابته في الحادث، وأن حالته الصحية تتحسن تدريجياً"، مع التعويل على "مساعدته في التحقيقات عندما تتحسن حالته بشكل أكبر". وذكرت الشرطة أن الانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد مكتظ، ما أسفر عن "إصابة العشرات" بينهم حالات بحروق، فيما بلغ عدد من نُقلوا إلى المستشفيات "54 مصاباً" بإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة. ولم تُعلن السلطات بعد الدافع المحتمل أو الجهة المسؤولة. (العين)
  
