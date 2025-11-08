أدلة ترجّح "هجوماً متعمداً" في مسجد جاكرتا

Advertisement

وأوضح برابوو في مؤتمر صحافي عقب تفقده المصابين: "عثرنا على عدة أدلة داعمة، من بينها بعض الأشياء المكتوبة ومسحوق يُعتقد أنه تسبب في الانفجار. نحن نجمع الآن تقارير إضافية من خلال فحص منصات التواصل الاجتماعي والتحدث مع أفراد عائلة المشتبه به، من أجل جمع كل المعلومات". وأضاف أن المعطيات الأولية "ترجّح عملاً متعمداً"، مشيراً إلى أن "المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عاماً يدرس في مدرسة قريبة من المسجد".وأكد برابوو أن المشتبه به "خضع لعملية جراحية بعد إصابته في الحادث، وأن حالته الصحية تتحسن تدريجياً"، مع التعويل على "مساعدته في التحقيقات عندما تتحسن حالته بشكل أكبر". وذكرت الشرطة أن الانفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مكتظ، ما أسفر عن "إصابة العشرات" بينهم حالات بحروق، فيما بلغ عدد من نُقلوا إلى المستشفيات "54 مصاباً" بإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة. ولم تُعلن السلطات بعد الدافع المحتمل أو الجهة المسؤولة. (العين)