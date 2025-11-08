Advertisement

عربي-دولي

ماكرون بين سيدتين.. وتعليقات ساخرة (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:02
أشعل مقطع مصوّر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواقع التواصل بعد ظهوره وهو يعانق سيدتين خلال جولة بين حشد في البرازيل، وسط تعليقات ساخرة تناولت "غيرة" زوجته بريجيت. وأفادت مجلة "ماري فرانس" بأن الجدل اندلع إثر فيديو ظهرت فيه سيدتان تلتفّان حول ماكرون أثناء جولة عامة بالبرازيل.
في 5 تشرين الثاني الجاري، وخلال وجوده في مدينة سالفادور دي باهيا للمشاركة في قمة المناخ "COP30"، استقبلت سيدتان برازيليتان ماكرون بعناق وحماس وسط ضحكات وصور سيلفي، وانتشر الفيديو سريعًا عبر "تيك توك" ومنصات أخرى محققًا آلاف المشاهدات، مع تعليقات من قبيل: "بريجيت في طريقها للبرازيل"، و"هل تعرفان السيدة بريجيت؟".

ويأتي المشهد في سياق يتعرّض فيه اسم بريجيت ماكرون لحملات تنمّر وشائعات إلكترونية متكررة؛ ففي 27 تشرين الأول، مثل عشرة متهمين أمام القضاء الفرنسي بتهمة المشاركة في حملة تشويه بادعاءات كاذبة حول هويتها. وفي المحكمة، تحدّثت ابنتها تيبين أوزيير عن أثر تلك الحملات على صحة والدتها، مشيرة إلى "تدهور حقيقي في حالتها ومعيشتها". (العين)
