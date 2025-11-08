ماكرون بين سيدتين.. وتعليقات ساخرة (فيديو)

Advertisement

في 5 تشرين الثاني الجاري، وخلال وجوده في مدينة سالفادور دي باهيا للمشاركة في قمة المناخ "COP30"، استقبلت سيدتان برازيليتان ماكرون بعناق وحماس وسط ضحكات وصور سيلفي، وانتشر الفيديو سريعًا عبر "تيك توك" ومنصات أخرى محققًا آلاف المشاهدات، مع تعليقات من قبيل: "بريجيت في طريقها للبرازيل"، و"هل تعرفان السيدة بريجيت؟".ويأتي المشهد في سياق يتعرّض فيه اسم بريجيت ماكرون لحملات تنمّر وشائعات إلكترونية متكررة؛ ففي 27 تشرين الأول، مثل عشرة متهمين أمام الفرنسي بتهمة المشاركة في حملة تشويه بادعاءات كاذبة حول هويتها. وفي المحكمة، تحدّثت ابنتها تيبين أوزيير عن أثر تلك الحملات على صحة والدتها، مشيرة إلى "تدهور حقيقي في حالتها ومعيشتها". (العين)