غارات على خان يونس وسط خروقات لوقف النار

شنّت صباح السبت ثلاث غارات على مناطق شرقي جنوبي ، مع تحليق منخفض للطيران المسيّر فوق المدينة، فيما سُجّلت عملية نسف ضخمة خان يونس، وأطلقت الزوارق الحربية النار في .وفجر اليوم استُهدِف شرق مدينة غزة بغارة، وتحرّك المسيّر على ارتفاعات منخفضة فوق مخيم النصيرات، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29 منذ 10 تشرين الأول. (روسيا اليوم)