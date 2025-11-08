Advertisement

عربي-دولي

غارات على خان يونس وسط خروقات لوقف النار

Lebanon 24
08-11-2025 | 08:58
شنّت إسرائيل صباح السبت ثلاث غارات على مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع تحليق منخفض للطيران المسيّر فوق المدينة، فيما سُجّلت عملية نسف ضخمة شمال شرق خان يونس، وأطلقت الزوارق الحربية النار في بحر رفح.
 وفجر اليوم استُهدِف شرق مدينة غزة بغارة، وتحرّك المسيّر على ارتفاعات منخفضة فوق مخيم النصيرات، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29 منذ 10 تشرين الأول. (روسيا اليوم)
