صحيفة التلغراف: حملة ألمانية لإعادة اللاجئين تواجه انقساماً سياسياً حادًا

(تلغراف)

قالت صحيفة "تلغراف" إن المستشار الألماني ميرتس أعلن رغبته في إعادة السوريين المقيمين في إلى بلادهم، معتبراً أنه لم يعد هناك مبرر لبقائهم بعد انتهاء الحرب، بينما أبدى يوهان فاديفول اعتراضاً علنياً على ذلك.وبحسب الصحيفة، أطلقت الحكومة ما سمّته "حملة إعادة توطين" تهدف إلى زيادة عدد العائدين بشكل كبير، مع التحذير من إمكانية إجبار بعضهم على العودة إذا رفضوا القيام بذلك طوعاً. إلا أن الصحيفة ترى أن تنفيذ هذه الوعود ليس بسيطاً، في ظل البيروقراطية التي لا تميل إلى قرارات حادة أو سريعة.وتناول التقرير الخلاف العلني بين ميرتس ووزير خارجيته، حيث صرّح فاديفول بأن ليست آمنة، قائلاً إنها "أسوأ حالاً من ألمانيا عام 1945"، وهو ما اعتُبر نسفاً عملياً لموقف الحكومة بشأن إعادة اللاجئين.ورأت الصحيفة أن هذا الجدل وضع الحكومة في مظهر متناقض وضعيف، في وقت يحاول فيه ميرتس قطع الطريق على حزب البديل اليميني المتشدد عبر تبني خطاب أكثر صرامة تجاه الهجرة.وبحسب "تلغراف"، ظهر ميرتس بهذه التطورات زعيمًا فاقداً للنفوذ، فيما يواصل مشروعه المحافظ التراجع بسبب انقسام داخل حكومته بين نهج واقعي ونهج أخلاقي انفعالي، في ظل أزمات داخلية أخرى تتعلق بالميزانية والسياسات المشتركة بين أحزاب الائتلاف.