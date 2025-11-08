Advertisement

صحيفة التلغراف: حملة ألمانية لإعادة اللاجئين تواجه انقساماً سياسياً حادًا

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:40
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن رغبته في إعادة السوريين المقيمين في ألمانيا إلى بلادهم، معتبراً أنه لم يعد هناك مبرر لبقائهم بعد انتهاء الحرب، بينما أبدى وزير الخارجية يوهان فاديفول اعتراضاً علنياً على ذلك.
وبحسب الصحيفة، أطلقت الحكومة ما سمّته "حملة إعادة توطين" تهدف إلى زيادة عدد العائدين بشكل كبير، مع التحذير من إمكانية إجبار بعضهم على العودة إذا رفضوا القيام بذلك طوعاً. إلا أن الصحيفة ترى أن تنفيذ هذه الوعود ليس بسيطاً، في ظل البيروقراطية الألمانية التي لا تميل إلى قرارات حادة أو سريعة.

وتناول التقرير الخلاف العلني بين ميرتس ووزير خارجيته، حيث صرّح فاديفول بأن سوريا ليست آمنة، قائلاً إنها "أسوأ حالاً من ألمانيا عام 1945"، وهو ما اعتُبر نسفاً عملياً لموقف الحكومة بشأن إعادة اللاجئين.

ورأت الصحيفة أن هذا الجدل وضع الحكومة في مظهر متناقض وضعيف، في وقت يحاول فيه ميرتس قطع الطريق على حزب البديل اليميني المتشدد عبر تبني خطاب أكثر صرامة تجاه الهجرة.

وبحسب "تلغراف"، ظهر ميرتس بهذه التطورات زعيمًا فاقداً للنفوذ، فيما يواصل مشروعه المحافظ التراجع بسبب انقسام داخل حكومته بين نهج واقعي ونهج أخلاقي انفعالي، في ظل أزمات داخلية أخرى تتعلق بالميزانية والسياسات المشتركة بين أحزاب الائتلاف.
 
 
(تلغراف)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24