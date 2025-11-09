ترامب يغفو أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي.. صور تُثير الجدل!

Advertisement

أثارت صور متداولة للرئيس الأميركي أثناء في وهو يغلق عينيه بين الحين والآخر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبرها معارضوه مؤشراً على النعاس، في حين سخرت شخصيات سياسية مثل حاكم غافين نيوسوم منها.ونفت المتحدثة باسم ، روجرز، أن يكون نائمًا، مؤكدة أنه أجاب على أسئلة الصحافة طوال الحدث الذي أُعلن خلاله عن خفض تاريخي في أسعار أدوية للسكري والسمنة.