بشأن سوريا وإسرائيل... صحيفة تكشف ما يُحضّره ترامب

في المقابل، يسعى الرئيس السوريّ أحمد ، إلى رفع الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، كشرط أساسي لتنفيذ أي تطبيع، بهدف فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى. ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة قالت إنّ الرئيس الأميركي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة مع حول تفاهمات أمنية مع ، وانضمام دمشق إلى الاتفاقات الإبراهيمية".وكشفت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "هذه الصفقة التي لا تزال قيد التفاوض النهائي، تُعد جزءا من جهود أميركية لتعزيز الاستقرار في سوريا من خلال دمجها في إطار أمني وإقليمي أوسع، بما يشمل مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ضمن آلية غير مباشرة تُدار عبر الوساطة الأميركية".في المقابل، يسعى الرئيس السوريّ أحمد ، إلى رفع الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، كشرط أساسي لتنفيذ أي تطبيع، بهدف فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول الشرع إلى ، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى منذ عقود، والثانية له في الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حيث أصبح أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان والشرع في ، في لقاء يُنظر إليه كمحطة محورية في مسار التحول الدبلوماسي السوري، رغم أن التفاصيل الدقيقة للصفقة لم تُكشف رسميا بعد، ولا تزال تخضع للمساومة والتنسيق بين الأطراف. (روسيا اليوم)