"القسام": سنقوم بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

Advertisement

أعلنت " " الجناح العسكري لحركة " "، عن نيّتها تسليم جثة الضابط التي تم العثور عليها أمس السبت في أحد الأنفاق في مخيّم يبنا في مدينة .وقالت إنّ "عملية التسليم تأتي ضمن جهودها المستمرة لإعادة جثث محتجزي في سياق اتفاق وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)