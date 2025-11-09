Advertisement

عربي-دولي

"القسام": سنقوم بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:47
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن نيّتها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها أمس السبت في أحد الأنفاق في مخيّم يبنا في مدينة رفح.
وقالت إنّ "عملية التسليم تأتي ضمن جهودها المستمرة لإعادة جثث محتجزي إسرائيل في سياق اتفاق وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)
