تسوق عابر للحدود… الأتراك يغزون الأسواق اليونانية هربًا من الغلاء

Advertisement

جيهان جيتاك، مدير شركة أغذية تركية، يقول إن لتر زيت الزيتون الذي يُباع بعشرة يوروهات في اليونان لا يقل سعره في تركيا عن عشرين، مضيفًا: "تكلفة مشترياتي هناك ثلث ما ستكون عليه هنا". ويصف المشهد في المتاجر اليونانية: " اجتاحوا ألكسندروبوليس، يتحدثون عن الأسعار في المقاهي بعد التسوق".التحوّل يعكس تغيّر السياسة النقدية منذ منتصف 2023، حين أعاد الرئيس محمد شيمشك لتطبيق نهج تقليدي يرفع الفائدة ويكبح التضخم. ورغم تباطؤ ارتفاع الأسعار رسميًا، فإن سلة الغذاء ارتفعت بنسبة 144% منذ ذلك الحين، ما دفع حزب لاتهام الحكومة بدفع الأتراك للسفر للخارج "لملء خزائن مطابخهم".وتحوّلت رحلات التسوق إلى نشاط منظّم؛ إذ تُسيّر شركات تركية رحلات بالحافلات إلى ألكسندروبوليس مقابل نحو 50 يورو، تشمل المواصلات ورسوم التأشيرة، وتتيح للمشاركين التسوق لساعات وشراء اللحوم والأجبان والمنتجات الأوروبية الفاخرة. ومع ازدياد الزحام عند المعابر الحدودية، يقول جيتاك ضاحكًا: "رحلة العودة تستغرق ساعات في الطابور... لكن التوفير يستحق العناء". (الشرق)