Advertisement

إقتصاد

تسوق عابر للحدود… الأتراك يغزون الأسواق اليونانية هربًا من الغلاء

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1440099-638983189149909676.png
Doc-P-1440099-638983189149909676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تعد مدينة ألكسندروبوليس اليونانية الساحلية مجرّد وجهة سياحية للأتراك، بل تحوّلت إلى مقصدٍ للتسوّق الجماعي؛ حيث يتقاطر المئات من إسطنبول ومدن غرب تركيا كل أسبوع لشراء السلع بأسعار أقل بكثير مما هي عليه في بلادهم. فمع ارتفاع أسعار الغذاء في تركيا، وقوة الليرة التي رفعتها سياسات الفائدة الجديدة، باتت المتاجر اليونانية – مثل "ليدل" و"جامبو" – تعرض منتجات تراوح أسعارها بين النصف والثلث مقارنة مع السوق التركي.
Advertisement

جيهان جيتاك، مدير شركة أغذية تركية، يقول إن لتر زيت الزيتون الذي يُباع بعشرة يوروهات في اليونان لا يقل سعره في تركيا عن عشرين، مضيفًا: "تكلفة مشترياتي هناك ثلث ما ستكون عليه هنا". ويصف المشهد في المتاجر اليونانية: "الأتراك اجتاحوا ألكسندروبوليس، يتحدثون عن الأسعار في المقاهي بعد التسوق".

التحوّل يعكس تغيّر السياسة النقدية التركية منذ منتصف 2023، حين أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان وزير المالية محمد شيمشك لتطبيق نهج تقليدي يرفع الفائدة ويكبح التضخم. ورغم تباطؤ ارتفاع الأسعار رسميًا، فإن سلة الغذاء ارتفعت بنسبة 144% منذ ذلك الحين، ما دفع حزب المعارضة لاتهام الحكومة بدفع الأتراك للسفر للخارج "لملء خزائن مطابخهم".

وتحوّلت رحلات التسوق إلى نشاط منظّم؛ إذ تُسيّر شركات تركية رحلات بالحافلات إلى ألكسندروبوليس مقابل نحو 50 يورو، تشمل المواصلات ورسوم التأشيرة، وتتيح للمشاركين التسوق لساعات وشراء اللحوم والأجبان والمنتجات الأوروبية الفاخرة. ومع ازدياد الزحام عند المعابر الحدودية، يقول جيتاك ضاحكًا: "رحلة العودة تستغرق ساعات في الطابور... لكن التوفير يستحق العناء". (الشرق)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن الحكومة الأفغانية: باكستان انتهكت المجال الجوي الأفغاني وقصفت سوقا وتعدت على أراضي العاصمة كابل
lebanon 24
09/11/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الصناعات الأمنية الإسرائيلية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة
lebanon 24
09/11/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الغلاء ينهش مائدة اللبنانيين.. وتوضيح من نقابة المستوردين
lebanon 24
09/11/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"توفير ماكس" ينطلق اليوم من كاسكادا مول: تجربة تسوّق ذكية وغير مسبوقة في لبنان
lebanon 24
09/11/2025 22:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

رجب طيب أردوغان

وزير المالية

طيب أردوغان

الأوروبي

المعارضة

التركية

رجب طيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-11-09
15:44 | 2025-11-09
15:36 | 2025-11-09
15:23 | 2025-11-09
15:18 | 2025-11-09
14:54 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24