عربي-دولي

قبل عيد الميلاد.. خبير أميركي يكشف: سيتم التخلص من زيلينسكي

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:32
قال لورنس ويلكرسون العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتم التخلص منه قبل عيد الميلاد إذا لم يهرب إلى إحدى فيلاته المنتشرة حول العالم.
وقال ويلكرسون في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "أنا فقط أنتظر أن يفقد زيلينسكي حماية النازيين الذين يحيطون به، والأوليغارشيين الذين يحيطون به، إما أن يهرب بسيارته 'البوغاتي'  إلى أحد قصوره المنتشرة حول العالم، أو سيتم قتله. أتوقع أن يحدث أحد هذه الأمور قبل عيد الميلاد".

وأعرب عن شكوكه في أن زيلينسكي سيتمكن من الصمود لفترة طويلة.

وأضاف: "من يحمونه مجموعة الجريمة الاقتصادية والمالية التي أطلقت عليها للتو الأوليغارشيين لعدم وجود مصطلح أفضل، ومتطرفو اليمين من محيطه الذين رفضوا حتى الآن الذهاب إلى الخطوط الأمامية ولن يقاتلوا". (روسيا اليوم) 

فولوديمير زيلينسكي

عيد الميلاد

روسيا اليوم

فولوديمير

بوغاتي

النازي

روسيا

فيديو
