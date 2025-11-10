24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الاليزيه.. الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا
Lebanon 24
10-11-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب الرئيس الفرنسي
في بيان اليوم الاثنين أن
إيمانويل ماكرون
سيستضيف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
غدا الثلاثاء.
Advertisement
واعترفت
فرنسا
رسميا بدولة فلسطينية في أيلول.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا
10/11/2025 15:09:35
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
Lebanon 24
الإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها
10/11/2025 15:09:35
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد يغادر السجن غدا الإثنين
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قد يغادر السجن غدا الإثنين
10/11/2025 15:09:35
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
Lebanon 24
قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لتحقيق الاستقرار بالبلاد
10/11/2025 15:09:35
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
مكتب الرئيس
دولة فلسطين
محمود عباس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جبل الفأس".. هل يكون شرارة الحرب المرتقبة بين إسرائيل وإيران؟
Lebanon 24
"جبل الفأس".. هل يكون شرارة الحرب المرتقبة بين إسرائيل وإيران؟
08:00 | 2025-11-10
10/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة باريس تُفرِج عن ساركوزي: كانت الأيام صعبة
Lebanon 24
محكمة باريس تُفرِج عن ساركوزي: كانت الأيام صعبة
07:56 | 2025-11-10
10/11/2025 07:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
Lebanon 24
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
07:40 | 2025-11-10
10/11/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
Lebanon 24
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
07:07 | 2025-11-10
10/11/2025 07:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت أوكرانيا قادرة على الفوز بالحرب؟
Lebanon 24
هل ما زالت أوكرانيا قادرة على الفوز بالحرب؟
07:00 | 2025-11-10
10/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-11-10
"جبل الفأس".. هل يكون شرارة الحرب المرتقبة بين إسرائيل وإيران؟
07:56 | 2025-11-10
محكمة باريس تُفرِج عن ساركوزي: كانت الأيام صعبة
07:40 | 2025-11-10
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
07:07 | 2025-11-10
المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد
07:00 | 2025-11-10
هل ما زالت أوكرانيا قادرة على الفوز بالحرب؟
06:43 | 2025-11-10
دولة عربية تتحول إلى مصنع لإنتاج الأسلحة الإيرانية.. من هي؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24