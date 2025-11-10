Advertisement

عربي-دولي

في الاليزيه.. الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني غدا

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:46
Doc-P-1440343-638983691773336876.jpg
Doc-P-1440343-638983691773336876.jpg photos 0
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي في بيان اليوم الاثنين أن إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الثلاثاء.
واعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية في أيلول.
