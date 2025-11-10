Advertisement

صحة

المستشفيات ستمتلئ.. سلالة متحوّلة تهدّد بأسوأ موسم إنفلونزا منذ عقد

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1440449-638983806814254226.png
Doc-P-1440449-638983806814254226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر خبراء من انتشار سريع لسلالة متحوّلة من الإنفلونزا قد تُغرق المستشفيات هذا الشتاء وتتسبّب في وفيات قياسية بالمملكة المتحدة. وظهرت السلالة الجديدة، الأشد عدوى ونقلاً، في وقت أبكر من المعتاد، ويصفها مختصون بأنها "أكثر سخونة" و"أكثر شراسة" وقد تطال شرائح أوسع من السكان.
Advertisement

وقالت البروفيسور نيكولا لويس، مديرة مركز الإنفلونزا العالمي في معهد فرانسيس كريك، لـ"بي بي سي": "لم نشهد فيروساً مثل هذا منذ فترة… هذه الديناميكيات غير عادية. لستُ مذعورة، لكنني قلقة". وبحسب الخبراء، شهد حزيران الماضي تحوّلاً كبيراً في فيروس H3N2 مع ظهور سبع طفرات دفعة واحدة، ما يزيد حدّته، لا سيما لدى كبار السن.

وسجّلت إنكلترا خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 60% في حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا، من 251 إلى 422 حالة، وهو مستوى لا يُرى عادةً إلا مطلع كانون الأوّل. ويأتي ذلك عقب أكبر موسم إنفلونزا على الإطلاق في أستراليا (أكثر من 410 آلاف حالة)، وهو ما يُعدّ مؤشراً مبكّراً على ما قد تشهده المملكة المتحدة.

وحذّر السير جيم ماكي، الرئيس التنفيذي لـ"NHS إنغلاند"، من أن موسم إنفلونزا سيئ قد يضرب بينما تخرج الخدمة الصحية من إضراب الأطباء لخمسة أيام، إذ من المقرّر أن ينفّذ الآلاف منهم إضراباً بين 14 و19 تشرين الثاني على خلفية خلاف حول الأجور وظروف العمل. واعتبر أن تزامن الإضراب مع موجة الإنفلونزا قد يدفع المستشفيات إلى "أقصى طاقتها" بين كانون الأوّل وآذار.

في الوقت نفسه، نبّه مسؤولو الصحة إلى أن كثيرين من المعرضين لخطر الإنفلونزا قد لا يدركون أهليتهم للتطعيم. وحتى الآن لم يتلقَّ اللقاح سوى 28.9% من المصابين بأمراض مزمنة. وتُظهر البيانات أن وفيات الإنفلونزا في إنكلترا تضاعفت العام الماضي إلى 7757 وفاة، مقارنة بـ3555 وفاة في عام 2023. وقال دانكان بيرتون، كبير مسؤولي التمريض في إنكلترا: "نصدر استغاثة عاجلة للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقّوا اللقاح بعد". (دايلي مايل)
 
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية في غزة: أزمة الوقود في غزة تُهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى
lebanon 24
10/11/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية هذا العام هو الأصعب والأخطر منذ عقود
lebanon 24
10/11/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور
lebanon 24
10/11/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
lebanon 24
10/11/2025 19:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

البروفيسور

دايلي مايل

بي بي سي

أستراليا

منذ فترة

المملكة

فرانسيس

إنكلترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:52 | 2025-11-10
11:26 | 2025-11-10
10:54 | 2025-11-10
10:53 | 2025-11-10
10:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24