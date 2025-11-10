24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اشتباكات دامية في نيجيريا تكبد تنظيم داعش خسائر فادحة
Lebanon 24
10-11-2025
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة بحيرة
تشاد
في
شمال شرق
نيجيريا
مواجهات دامية بين مجموعات متشددة متحاربة، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، وفق ما أفادت مصادر متعددة تشمل مصدرًا متشددًا وآخر استخباري وعنصرًا في ميليشيا محلية، لوكالة فرانس برس، يوم الاثنين.
Advertisement
واندلعت الاشتباكات، بحسب المصادر، بين عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في منطقة دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد
يوم الأحد
.
وقال باباكورا كولو، عضو ميليشيا مناهضة للمتشددين تدعم الجيش النيجيري، لوكالة فرانس برس: "وفق المعلومات المتوافرة لدينا، قُتل حوالي 200 عنصر من تنظيم داعش في غرب إفريقيا خلال المعارك". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يؤكد: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة
10/11/2025 19:05:30
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس
10/11/2025 19:05:30
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 200 شخص خلال اشتباكات قبلية للسيطرة على الأراضي في نيجيريا
Lebanon 24
مقتل 200 شخص خلال اشتباكات قبلية للسيطرة على الأراضي في نيجيريا
10/11/2025 19:05:30
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة بعد قرابة عامين من الصراع وخسائر فادحة في أرواح المدنيين
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة بعد قرابة عامين من الصراع وخسائر فادحة في أرواح المدنيين
10/11/2025 19:05:30
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فرانس برس
سكاي نيوز
يوم الأحد
سكاي نيو
شمال شرق
باباك
اكور
تابع
قد يعجبك أيضاً
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
Lebanon 24
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
12:00 | 2025-11-10
10/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن زايد يبحث التعاون الإقليمي مع رئيس الوزراء البريطاني
Lebanon 24
محمد بن زايد يبحث التعاون الإقليمي مع رئيس الوزراء البريطاني
11:52 | 2025-11-10
10/11/2025 11:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدّد بمقاضاة "BBC".. وهذا ما اتّهمها به!
Lebanon 24
ترامب يهدّد بمقاضاة "BBC".. وهذا ما اتّهمها به!
11:26 | 2025-11-10
10/11/2025 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع في البيت الأبيض للقاء ترامب
Lebanon 24
الشرع في البيت الأبيض للقاء ترامب
10:54 | 2025-11-10
10/11/2025 10:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب: قرارات غزة بالتنسيق مع واشنطن… واتصال بين نتنياهو وكوشنر حول نزع سلاح حماس
Lebanon 24
تل أبيب: قرارات غزة بالتنسيق مع واشنطن… واتصال بين نتنياهو وكوشنر حول نزع سلاح حماس
10:53 | 2025-11-10
10/11/2025 10:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-11-10
كمينٌ عند "حدود لبنان".. هذه قصة "تهريب الأسلحة" إلى إسرائيل
11:52 | 2025-11-10
محمد بن زايد يبحث التعاون الإقليمي مع رئيس الوزراء البريطاني
11:26 | 2025-11-10
ترامب يهدّد بمقاضاة "BBC".. وهذا ما اتّهمها به!
10:54 | 2025-11-10
الشرع في البيت الأبيض للقاء ترامب
10:53 | 2025-11-10
تل أبيب: قرارات غزة بالتنسيق مع واشنطن… واتصال بين نتنياهو وكوشنر حول نزع سلاح حماس
10:43 | 2025-11-10
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 19:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24