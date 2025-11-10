Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات دامية في نيجيريا تكبد تنظيم داعش خسائر فادحة

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1440481-638983852234253394.webp
Doc-P-1440481-638983852234253394.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منطقة بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا مواجهات دامية بين مجموعات متشددة متحاربة، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، وفق ما أفادت مصادر متعددة تشمل مصدرًا متشددًا وآخر استخباري وعنصرًا في ميليشيا محلية، لوكالة فرانس برس، يوم الاثنين.
Advertisement

واندلعت الاشتباكات، بحسب المصادر، بين عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في منطقة دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد يوم الأحد.

وقال باباكورا كولو، عضو ميليشيا مناهضة للمتشددين تدعم الجيش النيجيري، لوكالة فرانس برس: "وفق المعلومات المتوافرة لدينا، قُتل حوالي 200 عنصر من تنظيم داعش في غرب إفريقيا خلال المعارك". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يؤكد: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة
lebanon 24
10/11/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس
lebanon 24
10/11/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 200 شخص خلال اشتباكات قبلية للسيطرة على الأراضي في نيجيريا
lebanon 24
10/11/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة بعد قرابة عامين من الصراع وخسائر فادحة في أرواح المدنيين
lebanon 24
10/11/2025 19:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

سكاي نيوز

يوم الأحد

سكاي نيو

شمال شرق

باباك

اكور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:52 | 2025-11-10
11:26 | 2025-11-10
10:54 | 2025-11-10
10:53 | 2025-11-10
10:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24