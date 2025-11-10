اشتباكات دامية في نيجيريا تكبد تنظيم داعش خسائر فادحة

Advertisement

شهدت منطقة بحيرة في مواجهات دامية بين مجموعات متشددة متحاربة، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، وفق ما أفادت مصادر متعددة تشمل مصدرًا متشددًا وآخر استخباري وعنصرًا في ميليشيا محلية، لوكالة فرانس برس، يوم الاثنين.واندلعت الاشتباكات، بحسب المصادر، بين عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في منطقة دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد .وقال باباكورا كولو، عضو ميليشيا مناهضة للمتشددين تدعم الجيش النيجيري، لوكالة فرانس برس: "وفق المعلومات المتوافرة لدينا، قُتل حوالي 200 عنصر من تنظيم داعش في غرب إفريقيا خلال المعارك". (سكاي نيوز)