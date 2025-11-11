تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في رفح

لا تزال قضية "المقاتلين العالقين في أنفاق رفح" بغزة، على طاولة البحث، أكد مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة ومسؤولون أتراك أن تعمل مع ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمقاتلي حماس المتحصنين في الأنفاق بالمنطقة التي تسيطر عليها جنوب القطاع.

Advertisement

وقال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة إن أنقرة تشارك في الوساطة بشأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة .



كما أوضح مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ، أن الجانب يتوسط في المحادثات بشأن مصير 200 فلسطيني، دون ذكر تفاصيل.



"قضية أمنية حساسة"

كذلك أكد مسؤول في حماس، طلب عدم نشر اسمه، أن أنقرة ضمن الوسطاء لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، قائلا إنها تتناول قضية أمنية حساسة.



في المقابل، لم يرد مكتب بنيامين على طلب للتعليق على الدور التركي.