تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في رفح
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال قضية "المقاتلين العالقين في أنفاق رفح" بغزة، على طاولة البحث، أكد مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة
حماس
ومسؤولون أتراك أن
تركيا
تعمل مع
الولايات المتحدة
ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمقاتلي حماس المتحصنين في الأنفاق بالمنطقة التي تسيطر عليها
إسرائيل
جنوب القطاع.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة إن أنقرة تشارك في الوساطة بشأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
.
كما أوضح مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس
رجب طيب أردوغان
، أن الجانب
التركي
يتوسط في المحادثات بشأن مصير 200 فلسطيني، دون ذكر تفاصيل.
"قضية أمنية حساسة"
كذلك أكد مسؤول في حماس، طلب عدم نشر اسمه، أن أنقرة ضمن الوسطاء لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، قائلا إنها تتناول قضية أمنية حساسة.
في المقابل، لم يرد مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
على طلب للتعليق على الدور التركي.
