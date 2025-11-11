إيران تؤكد رغبتها في اتفاق نووي سلمي وتستعد لطمأنة العالم



وقال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن " لا تسعى لامتلاك قنابل نووية، وهي مستعدة لطمأنة العالم"، مؤكدًا أن "إيران فخورة للغاية ببرنامجها الذي طورته محلياً". شدد نائب سعيد خطيب زاده، على أن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي سلمي.وقال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن " لا تسعى لامتلاك قنابل نووية، وهي مستعدة لطمأنة العالم"، مؤكدًا أن "إيران فخورة للغاية ببرنامجها الذي طورته محلياً".

إلى ذلك، أوضح نائب أن " تلقت رسائل متناقضة عبر دول ثالثة"، وقال: "لا تهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي".



وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح قبل يومين أنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأميركي". وأردف قائلاً:" "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك".



أتى ذلك، بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي أن طهران طلبت رفع المفروضة عليها، مؤكداً أنه مستعد للتفاوض حول هذا الموضوع. (العربية)