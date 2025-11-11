Advertisement

عربي-دولي

إيران تؤكد رغبتها في اتفاق نووي سلمي وتستعد لطمأنة العالم

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:49
شدد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، على أن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي سلمي.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن "إيران لا تسعى لامتلاك قنابل نووية، وهي مستعدة لطمأنة العالم"، مؤكدًا أن "إيران فخورة للغاية ببرنامجها النووي الذي طورته محلياً".
 
إلى ذلك، أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية أن "طهران تلقت رسائل متناقضة من واشنطن عبر دول ثالثة"، وقال: "لا تهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي".

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح قبل يومين أنه في الظروف الراهنة "لا توجد أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأميركي". وأردف قائلاً:" "في أي وقت يكونون فيه مستعدين لحوار يقوم على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك".

أتى ذلك، بعد أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها، مؤكداً أنه مستعد للتفاوض حول هذا الموضوع. (العربية)
