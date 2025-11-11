حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!

Advertisement

ستشهد الانتخابات المقبلة في حدثاً غريباً، إذ سيظهر اسم الرئيس الأميركي على بطاقات الاقتراع.وفي التفاصيل، فقد فقد قرر حزب بلجيكي تابع لأقصى اليمين، تسمية نفسه باسم الرئيس الأميركي من خلال اختصار غير مباشر، تم إطلاقه مؤخرا من قبل للجبهة الوطنية البلجيكية، حسبما ذكرت المحلية BRUZZ.وقال نيكوترا، مؤسس حملة : " ترامب هو الرمز الأسمى للشعبوية.. إنه يجسد مبادئنا على الفور".كما لفت إلى أن "ترامب" هو للأحزاب التابعة لأقصى اليمين في والونيا "شي نوس" والجبهة الوطنية البلجيكية (NF).