Advertisement

عربي-دولي

حزب قرر تسميه نفسه باسم الرئيس الأميركي.. ترامب قريبا على بطاقات اقتراع في بلجيكا!

Lebanon 24
11-11-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1440842-638984574703125222.avif
Doc-P-1440842-638984574703125222.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستشهد الانتخابات المقبلة في بلجيكا حدثاً غريباً، إذ سيظهر اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بطاقات الاقتراع.
Advertisement

وفي التفاصيل، فقد فقد قرر حزب بلجيكي تابع لأقصى اليمين، تسمية نفسه باسم الرئيس الأميركي من خلال اختصار غير مباشر، تم إطلاقه مؤخرا من قبل رئيس سابق للجبهة الوطنية البلجيكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية BRUZZ.

وقال سلفاتوري نيكوترا، مؤسس حملة ترامب: "دونالد ترامب هو الرمز الأسمى للشعبوية.. إنه يجسد مبادئنا على الفور".

كما لفت إلى أن "ترامب" هو خليفة للأحزاب التابعة لأقصى اليمين في والونيا "شي نوس" والجبهة الوطنية البلجيكية (NF).


مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية تعلن أن السيسي قرر منح قلادة النيل أرفع وسام مصري للرئيس الأميركي دونالد ترامب "تقديرًا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف حرب غزة"
lebanon 24
11/11/2025 15:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حذرت الإدارة الأميركية من أن ⁧‫حزب الله‬⁩ يعيد تأهيل نفسه
lebanon 24
11/11/2025 15:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع
lebanon 24
11/11/2025 15:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا: رصد 3 مسيّرات فوق محطة للطاقة النووية
lebanon 24
11/11/2025 15:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الجبهة الوطنية

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

جبهة الوطن

رئيس سابق

سلفاتوري

باسم ال

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2025-11-11
08:00 | 2025-11-11
07:13 | 2025-11-11
07:00 | 2025-11-11
06:50 | 2025-11-11
06:30 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24