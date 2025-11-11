Advertisement

عربي-دولي

فيديو أثار ضجّة كبيرة في دولة عربيّة... طفلة تقود سيارة ووالدها يبتسم!

Lebanon 24
11-11-2025 | 05:35
أثار فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ ضجّة كبيرة في العراق، بعدما ظهرت فيه طفلة عمرها حوالي 8 سنوات، خلف مقود سيارة، وتقود بسرعة على طريقٍ عام، بينما كان والدها بجوارها مبتسماً.
وطالب العديد عبر مواقع التواصل بتشديد الرقابة ومحاسبة الأهل. (ارم نيوز)
 
 




