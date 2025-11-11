Advertisement

تتزايد المؤشرات على أن يتجه نحو تقسيم فعلي طويل الأمد بين منطقة تسيطر عليها وأخرى تبقى تحت إدارة ، مع تعثر المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي لما بعد وقف إطلاق النار.وبحسب مسؤولين أوروبيين مطلعين على المفاوضات، فإن الخطة توقفت عملياً، ما يجعل إعادة الإعمار محصورة في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو ما قد يرسّخ الانقسام لسنوات.حالياً، يسيطر الجيش على نحو 53% من مساحة القطاع ضمن المرحلة الأولى من الخطة. أما المرحلة التالية التي يفترض أن تشمل انسحاباً إضافياً وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة متعددة الجنسيات، فإنها بلا جدول زمني أو آليات تنفيذ.في المقابل، ترفض حماس نزع سلاحها، وترفض إسرائيل إشراك السلطة ، فيما يبقى الدور الدولي غامضاً. ومع غياب ضغط أميركي جدّي، يبدو أن الخط الأصفر مرشح لأن يتحول إلى حد فاصل فعلي داخل غزة.ورغم تصريحات بنيامين بعدم نية إعادة احتلال القطاع، فإن الواقع الميداني يشير إلى تثبيت وجود عسكري طويل قد يعيد رسم خريطة غزة سياسياً وإدارياً.