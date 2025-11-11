تعثر خطة ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.. مصادر تكشف

Advertisement

وبحسب ستة مسؤولين أوروبيين، توقفت الخطة عمليًا، وقد يقتصر الإعمار حاليًا على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل؛ إذ يسيطر الجيش منذ 10 أكتوبر على نحو 53% من القطاع (بينها معظم الأراضي الزراعية، رفح، وأجزاء من مدينة غزة)، فيما يكدّس معظم السكان في مناطق خاضعة لحماس.المرحلة التالية تقضي بانسحاب أوسع وفق "الخط الأصفر"، وسلطة انتقالية وقوة متعددة الجنسيات ونزع سلاح حماس، من دون جداول زمنية؛ حماس ترفض نزع السلاح، وإسرائيل ترفض دورًا للسلطة ، بينما يبقى تفويض القوة الدولية غير محسوم.ذكرت مصادر دبلوماسية أن الخط الأصفر قد يصبح حدًا فعليًا ما لم تمارس ضغطًا كبيرًا، رغم مسودة أميركية تمنح القوة والهيئة الانتقالية ولاية لعامين وتردد حكومات في إرسال قوات.أشارت إفادات أميركية إلى إمكانية تدفّق أموال الإعمار سريعًا إلى المنطقة الخاضعة لإسرائيل عبر "مناطق نموذجية"، فيما يقول إن إسرائيل لا تعتزم إعادة احتلال غزة مع الإبقاء على منطقة عازلة. في المقابل، أكدت السلطة الفلسطينية رفض تقسيم غزة واستعدادها لتحمّل "المسؤولية الوطنية الكاملة"، فيما حذّر مسؤولون من أن أي تقسيم فعلي سيقوّض مسار الدولة الفلسطينية ويعمّق الأزمة الإنسانية. (روسيا اليوم)