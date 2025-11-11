22
عربي-دولي
دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة نيويورك.. هل يتحدى ممداني؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
بنيامين نتنياهو
دعوة رسمية من عضوة مجلس
مدينة نيويورك
إينا
فيرنيكوف لزيارة المدينة في 1 كانون الثاني 2026، في خطوة تتحدى تصريح العمدة المنتخب زهران ممداني بأنه سيعتقله إذا وصل بعد الانتخابات.
وأكدت فيرنيكوف في رسالتها دعم
نيويورك
لإسرائيل والمجتمع اليهودي، ووصفت مواقف ممداني بـ"غير المسؤولة"، داعيةً
نتنياهو
لتأكيد "العلاقة العميقة" مع المدينة.
تأتي الدعوة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها
المحكمة الجنائية الدولية
بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وبعد رفض المحكمة في أكتوبر الماضي استئنافًا إسرائيليًا ضد المذكرات.
وترى فيرنيكوف أن الزيارة فرصة لتعزيز الروابط، فيما يبقى السؤال: هل يمضي نتنياهو في الزيارة رغم وعيد ممداني؟ (روسيا اليوم)
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية
الجنائية الدولية
بنيامين نتنياهو
مدينة نيويورك
روسيا اليوم
وزير الدفاع
إسرائيل
تابع
