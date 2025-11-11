Advertisement

دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة نيويورك.. هل يتحدى ممداني؟

11-11-2025 | 15:20
تلقى بنيامين نتنياهو دعوة رسمية من عضوة مجلس مدينة نيويورك إينا فيرنيكوف لزيارة المدينة في 1 كانون الثاني 2026، في خطوة تتحدى تصريح العمدة المنتخب زهران ممداني بأنه سيعتقله إذا وصل بعد الانتخابات.
وأكدت فيرنيكوف في رسالتها دعم نيويورك لإسرائيل والمجتمع اليهودي، ووصفت مواقف ممداني بـ"غير المسؤولة"، داعيةً نتنياهو لتأكيد "العلاقة العميقة" مع المدينة.

 تأتي الدعوة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وبعد رفض المحكمة في أكتوبر الماضي استئنافًا إسرائيليًا ضد المذكرات.

وترى فيرنيكوف أن الزيارة فرصة لتعزيز الروابط، فيما يبقى السؤال: هل يمضي نتنياهو في الزيارة رغم وعيد ممداني؟ (روسيا اليوم)
