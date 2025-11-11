دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة نيويورك.. هل يتحدى ممداني؟

Advertisement

وأكدت فيرنيكوف في رسالتها دعم لإسرائيل والمجتمع اليهودي، ووصفت مواقف ممداني بـ"غير المسؤولة"، داعيةً لتأكيد "العلاقة العميقة" مع المدينة.تأتي الدعوة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وبعد رفض المحكمة في أكتوبر الماضي استئنافًا إسرائيليًا ضد المذكرات.وترى فيرنيكوف أن الزيارة فرصة لتعزيز الروابط، فيما يبقى السؤال: هل يمضي نتنياهو في الزيارة رغم وعيد ممداني؟ (روسيا اليوم)