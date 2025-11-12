أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الجنود.. ودعوات لتخفيض سن التجنيد

Advertisement

وأوضح كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أن تواجه "نقصا حادا في المواطنين بسبب النزوح ما يزيد من صعوبة تعويض النقص في الجنود والقوى العاملة، ويضع الموارد البشرية في الدولة أمام معضلة كبيرة.وأكد أن عودة من الخارج تتطلب تحقيق السلام وتوفير فرص عمل ومستوى معيشة جيد، مشيرا إلى أن البلاد ستواجه بعد الحرب صعوبات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.ودعا كليتشكو إلى خفض سقف سن التجنيد الإلزامي من 25 إلى 22 عاما لمواجهة العجز في صفوف القوات المسلحة، معتبرا أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط على في ظل استمرار النقص في المتطوعين والمجندين.