Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الجنود.. ودعوات لتخفيض سن التجنيد

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1441209-638985369345976583.webp
Doc-P-1441209-638985369345976583.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بتفاقم أزمة نقص الأفراد في الجيش الأوكراني، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بعد نزوح ملايين المواطنين إلى الخارج.
Advertisement


وأوضح كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أن أوكرانيا تواجه "نقصا حادا في المواطنين بسبب النزوح ما يزيد من صعوبة تعويض النقص في الجنود والقوى العاملة، ويضع الموارد البشرية في الدولة أمام معضلة كبيرة.


وأكد أن عودة الشباب الأوكرانيين من الخارج تتطلب تحقيق السلام وتوفير فرص عمل ومستوى معيشة جيد، مشيرا إلى أن البلاد ستواجه بعد الحرب صعوبات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.


ودعا كليتشكو إلى خفض سقف سن التجنيد الإلزامي من 25 إلى 22 عاما لمواجهة العجز في صفوف القوات المسلحة، معتبرا أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط على المؤسسة العسكرية في ظل استمرار النقص في المتطوعين والمجندين.
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو": أوكرانيا تواجه مشاكل في التجنيد مع فرار أعداد قياسية من الرجال إلى أوروبا
lebanon 24
12/11/2025 12:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانوني لتخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة
lebanon 24
12/11/2025 12:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة التلغراف: حملة ألمانية لإعادة اللاجئين تواجه انقساماً سياسياً حادًا
lebanon 24
12/11/2025 12:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل وزارة الصحة في غزة: مستشفيات شمال غزة تواجه نقصاً فادحاً في أخصائيي الجراحة والحاجة ماسّة لدخول الوفود الطبية
lebanon 24
12/11/2025 12:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الشباب الأوكرانيين

المؤسسة العسكرية

القوى العاملة

أوكرانيا

فيتالي

البشري

بوليت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2025-11-12
04:44 | 2025-11-12
04:32 | 2025-11-12
04:31 | 2025-11-12
03:53 | 2025-11-12
03:35 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24