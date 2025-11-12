24
عربي-دولي
أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الجنود.. ودعوات لتخفيض سن التجنيد
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ رئيس بلدية
كييف
،
فيتالي كليتشكو
، بتفاقم أزمة نقص الأفراد في الجيش الأوكراني، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بعد نزوح ملايين المواطنين إلى الخارج.
وأوضح كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أن
أوكرانيا
تواجه "نقصا حادا في المواطنين بسبب النزوح ما يزيد من صعوبة تعويض النقص في الجنود والقوى العاملة، ويضع الموارد البشرية في الدولة أمام معضلة كبيرة.
وأكد أن عودة
الشباب الأوكرانيين
من الخارج تتطلب تحقيق السلام وتوفير فرص عمل ومستوى معيشة جيد، مشيرا إلى أن البلاد ستواجه بعد الحرب صعوبات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
ودعا كليتشكو إلى خفض سقف سن التجنيد الإلزامي من 25 إلى 22 عاما لمواجهة العجز في صفوف القوات المسلحة، معتبرا أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف الضغط على
المؤسسة العسكرية
في ظل استمرار النقص في المتطوعين والمجندين.
