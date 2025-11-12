روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول

Advertisement

نقلت الروسية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع في إسطنبول.ولم تُعقد أي محادثات وجهاً لوجه بين الجانبين منذ لقائهما في المدينة في 23 .ونقلت تاس عن المسؤول، أليكسي بوليشوك، قوله إن المسؤولين حثوا على استئناف مفاوضات السلام.وقال: "الفريق الروسي مستعد لذلك، في الملعب الأوكراني".وترفض أوكرانيا تأكيدات بأنها مسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع. (صدى البلد)