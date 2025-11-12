Advertisement

عربي-دولي

روسيا: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول

Lebanon 24
12-11-2025
نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله اليوم الأربعاء إن روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.
ولم تُعقد أي محادثات وجهاً لوجه بين الجانبين منذ لقائهما في المدينة التركية في 23 تموز
ونقلت تاس عن المسؤول، أليكسي بوليشوك، قوله إن المسؤولين الأتراك حثوا  على استئناف مفاوضات السلام.
وقال: "الفريق الروسي مستعد لذلك، الكرة في الملعب الأوكراني".
وترفض أوكرانيا تأكيدات الكرملين بأنها مسؤولة عن تعثر عملية السلام، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع. (صدى البلد)
07:18 | 2025-11-12
07:00 | 2025-11-12
06:43 | 2025-11-12
06:27 | 2025-11-12
06:11 | 2025-11-12
06:05 | 2025-11-12
