"سر جديد" عن مكاتب بوتين.. هذا ما فعله الكرملين

كشف تحقيق حديث أجرته وحدة "سيستيما" التابعة لـ"راديو الحرة"، أنّ الكرملين يُمارس استراتيجية متقنة لإخفاء الموقع الفعلي للرئيس الروسي ، من خلال استخدام 3 مكاتب شبه مُتطابقة تقع في مواقع مختلفة داخل .

وذكر التحقيق أن هذه المكاتب هي: نوڤو-أوغاريوڤو في ضواحي ، وبوچاروف روشي في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وفالدي الواقعة بين موسكو وسانت بطرسبرغ، وكلٌّ منها مصمم بطريقة متقاربة تسمح بعرض صورة الإعلام الرسمية للرئيس في مواقع مختلفة، من دون أن يعرف الجمهور أو الصحافة الدقيقة مكانه الفعلي.





كذلك، أظهر التحقيق أن العديد من الاجتماعات التي أعلن الكرملين أنها عُقِدت في نوڤو-أوغاريوڤو كانت في الواقع مصورة في سوتشي أو فالدي، وأضاف: "في إحدى الحالات التي بثتها القناة الرسمية في 11 تشرين الأول 2020، بدا للوهلة الأولى أن يغادر مكتبه في نوڤو-أوغاريوڤو بعد مقابلة صحفية، لكن تفاصيل مقابض الأبواب ومكانها أظهرت أن اللقطات كانت مصورة في مكتب بوچاروف روشي بسوتشي، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر جنوب موسكو".





كذلك، دعمت سجلات السفر والتحقيقات الداخلية هذه الاستنتاجات؛ وفق التقرير الذي أضاف: "على سبيل المثال، حجزت وكالة سفر مرتبطة بالكرملين تذكرة جوية للصحفي سيرغي بريليوف من سوتشي إلى موسكو في يوم بث المقابلة؛ ما أكد أن المقابلة صُورت مسبقاً في سوتشي وليس في ضواحي موسكو، كما أظهرت وثائق أخرى، وتسريبات من بريد VGTRK الداخلي، وسجلات رحلات طاقم التلفزيون الرسمي، أن العديد من برامج التلفزيون الروسية، التي تظهر بوتين في نوڤو-أوغاريوڤو، كانت في الواقع مصورة في سوتشي أو فالدي".





وكشفت مصادر أن مكتب بوچاروف روشي في سوتشي، كان يستخدم منذ الحقبة السوفييتية، ويعد منصة لتصوير لقاءات بوتين الرسمية والإعلامية، في حين أصبح مكتب فالدي المفضل لدى الرئيس مؤخراً، خصوصاً بعد بدء الحرب على وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأهداف العسكرية والصناعية الروسية، كما يوفر مكتب فالدي عزلة وأمانا أكبر؛ نظراً لأنه متخفٍ وسط غابة كثيفة مزودة بتجهيزات دفاع جوي متقدمة، بما فيها 12 نظام صواريخ بانسير-إس1 حسب تقارير "راديو أوروبا الحرة"، وهو ما يفسر انتقال معظم الاجتماعات التي أعلن الكرملين أنها جرت في موسكو إلى هناك.





وعلى مر السنوات، أظهر المكتب في بوچاروف روشي أنه كان يستضيف شخصيات ثقافية وقيادية بارزة، بما في ذلك حاملو ألقاب أولمبياد 2004، حيث ظهر بوتين في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، وخلال جائحة ، أظهرت الأدلة أن نحو ثلث الاجتماعات المعلن عنها في نوڤو-أوغاريوڤو في 2020 و2021 كانت تجري بالفعل في بوچاروف روشي.





أيضاً، أظهر التحقيق أن عديداً من الاجتماعات المهمة، بما في ذلك لقاء حكومي بعد حريق مأساوي في مركز تجاري في كيميروفو عام 2018، ومحادثات مع الرئيس الأمريكي في كانون الأول 2021، أُجريت في فالدي، رغم أن الكرملين أعلن أنها في نوڤو-أوغاريوڤو، وبين شباط ونيسان 2022، خلال المراحل الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا، عُقدت 12 اجتماعا على الأقل في مكتب فالدي، وهو المكان الذي عُقدت فيه معظم اللقاءات الرسمية حتى نهاية أيلول 2025.