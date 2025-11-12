Advertisement

عربي-دولي

"سر جديد" عن مكاتب بوتين.. هذا ما فعله الكرملين

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:45
كشف تحقيق حديث أجرته وحدة "سيستيما" التابعة لـ"راديو أوروبا الحرة"، أنّ الكرملين يُمارس استراتيجية متقنة لإخفاء الموقع الفعلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال استخدام 3 مكاتب شبه مُتطابقة تقع في مواقع مختلفة داخل روسيا.
وذكر التحقيق أن هذه المكاتب هي: نوڤو-أوغاريوڤو في ضواحي موسكو، وبوچاروف روشي في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وفالدي الواقعة بين موسكو وسانت بطرسبرغ، وكلٌّ منها مصمم بطريقة متقاربة تسمح بعرض صورة الإعلام الرسمية للرئيس في مواقع مختلفة، من دون أن يعرف الجمهور أو الصحافة الدقيقة مكانه الفعلي.


كذلك، أظهر التحقيق أن العديد من الاجتماعات التي أعلن الكرملين أنها عُقِدت في نوڤو-أوغاريوڤو كانت في الواقع مصورة في سوتشي أو فالدي، وأضاف: "في إحدى الحالات التي بثتها القناة الرسمية في 11 تشرين الأول 2020، بدا للوهلة الأولى أن بوتين يغادر مكتبه في نوڤو-أوغاريوڤو بعد مقابلة صحفية، لكن تفاصيل مقابض الأبواب ومكانها أظهرت أن اللقطات كانت مصورة في مكتب بوچاروف روشي بسوتشي، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر جنوب موسكو".


كذلك، دعمت سجلات السفر والتحقيقات الداخلية هذه الاستنتاجات؛ وفق التقرير الذي أضاف: "على سبيل المثال، حجزت وكالة سفر مرتبطة بالكرملين تذكرة جوية للصحفي سيرغي بريليوف من سوتشي إلى موسكو في يوم بث المقابلة؛ ما أكد أن المقابلة صُورت مسبقاً في سوتشي وليس في ضواحي موسكو، كما أظهرت وثائق أخرى، وتسريبات من بريد VGTRK الداخلي، وسجلات رحلات طاقم التلفزيون الرسمي، أن العديد من برامج التلفزيون الروسية، التي تظهر بوتين في نوڤو-أوغاريوڤو، كانت في الواقع مصورة في سوتشي أو فالدي".


وكشفت مصادر أن مكتب بوچاروف روشي في سوتشي، كان يستخدم منذ الحقبة السوفييتية، ويعد منصة لتصوير لقاءات بوتين الرسمية والإعلامية، في حين أصبح مكتب فالدي المفضل لدى الرئيس مؤخراً، خصوصاً بعد بدء الحرب على أوكرانيا وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأهداف العسكرية والصناعية الروسية، كما يوفر مكتب فالدي عزلة وأمانا أكبر؛ نظراً لأنه متخفٍ وسط غابة كثيفة مزودة بتجهيزات دفاع جوي متقدمة، بما فيها 12 نظام صواريخ بانسير-إس1 حسب تقارير "راديو أوروبا الحرة"، وهو ما يفسر انتقال معظم الاجتماعات التي أعلن الكرملين أنها جرت في موسكو إلى هناك.


وعلى مر السنوات، أظهر المكتب في بوچاروف روشي أنه كان يستضيف شخصيات ثقافية وقيادية بارزة، بما في ذلك حاملو ألقاب أولمبياد 2004، حيث ظهر بوتين في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي عام 2014، وخلال جائحة كورونا، أظهرت الأدلة أن نحو ثلث الاجتماعات المعلن عنها في نوڤو-أوغاريوڤو في 2020 و2021 كانت تجري بالفعل في بوچاروف روشي.


أيضاً، أظهر التحقيق أن عديداً من الاجتماعات المهمة، بما في ذلك لقاء حكومي بعد حريق مأساوي في مركز تجاري في كيميروفو عام 2018، ومحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كانون الأول 2021، أُجريت في فالدي، رغم أن الكرملين أعلن أنها في نوڤو-أوغاريوڤو، وبين شباط ونيسان 2022، خلال المراحل الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا، عُقدت 12 اجتماعا على الأقل في مكتب فالدي، وهو المكان الذي عُقدت فيه معظم اللقاءات الرسمية حتى نهاية أيلول 2025.


من جانبه، أوضح الباحث الاجتماعي كونستانتين غازي أن السبب الرئيس وراء تفضيل بوتين لمكتب فالدي هو الأمن؛ فمكتب بوچاروف روشي مكشوف نسبيا، ونوڤو-أوغاريوڤو الذي يقع في ضاحية موسكو يتطلب تدابير دفاعية كبيرة قد تجذب الانتباه، بينما فالدي يوفر موقعاً أكثر سرية مع تجهيزات مضادة للطائرات وطائرات مسيرة.


بدوره، لم يرد الكرملين على طلبات وحدة "سيستيما" للتعليق على نتائج هذا التحقيق، واكتفى المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف بالنفي السابق لوجود مكاتب متطابقة، بينما لم تعلن كذلك الإدارة الروسية عن أي تعليق على الأدلة التي تثبت أنها مضللة حول موقع الرئيس عبر مئات الاجتماعات. (إرم نيوز)
