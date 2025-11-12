Advertisement

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع وزراء مجموعة السبع بكندا

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:43
وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إلى منطقة نياغرا في مقاطعة أونتاريو الكندية، للمشاركة، بدعوة من كندا، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تترأسه كندا، هذا العام.
ويبحث الاجتماع عدداً من القضايا الدولية الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والأمنية العالمية، إضافة إلى مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن البحري وأمن الطاقة والمعادن الحيوية. (الشرق الأوسط)
