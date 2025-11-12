Advertisement

عربي-دولي

إنفجار شمسي قويّ جدّاً ضرب الأرض... وهذا ما تسبّب به في أوروبا وافريقيا

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:30
هز انفجار شمسي من الفئة X5.1 كوكب الأرض، مسجلا أقوى توهج هذا العام ومحدثا اضطرابات واسعة في الاتصالات اللاسلكية فوق قارتيّ إفريقيا وأوروبا.

وانطلقت موجة كبيرة من الطاقة والإشعاع من البقعة الشمسية العملاقة المسماة "AR4274" نحو الأرض.
وبحسب موقع "سبيس"، يُصنّف هذا التوهج ضمن الفئة "X"، وهي الأعلى في سلم الانفجارات الشمسية من حيث الشدّة والتأثير، ويُعدّ الأقوى منذ تشرين الاول 2024. (ارم نيوز)
 
 
 
