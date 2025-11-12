إنفجار شمسي قويّ جدّاً ضرب الأرض... وهذا ما تسبّب به في أوروبا وافريقيا

Advertisement

هز انفجار شمسي من الفئة X5.1 كوكب الأرض، مسجلا أقوى توهج هذا العام ومحدثا اضطرابات واسعة في الاتصالات اللاسلكية فوق قارتيّ إفريقيا وأوروبا.وانطلقت موجة كبيرة من الطاقة والإشعاع من البقعة الشمسية العملاقة المسماة "AR4274" نحو الأرض.وبحسب موقع "سبيس"، يُصنّف هذا التوهج ضمن الفئة "X"، وهي الأعلى في سلم الانفجارات الشمسية من حيث الشدّة والتأثير، ويُعدّ الأقوى منذ تشرين الاول 2024. (ارم نيوز)