عقوبات أميركية على دول وشركات تدعم برامج إيران الباليستية

فرضت اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول مرتبطة بدعمهم لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة .وفي بيان لها، قالت الوزارة: "تشكل هذه الشبكات تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في وللشحن التجاري في البحر الأحمر".وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، ، باستخدام برنامجها ستارا لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تؤكد أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.