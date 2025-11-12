Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أميركية على دول وشركات تدعم برامج إيران الباليستية

Lebanon 24
12-11-2025 | 15:22
فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات في عدة دول مرتبطة بدعمهم لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: "تشكل هذه الشبكات تهديداً للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وللشحن التجاري في البحر الأحمر". 

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، طهران، باستخدام برنامجها النووي ستارا لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.
 
وأضافت الوزارة أن من أبرز المستهدفين كان شبكة "MVM" التي اشترت مواد دافعة للصواريخ من الصين لصالح منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية. بالإضافة إلى شبكة KIPAS المرتبطة بـ فيلق القدس والتي تُنتج مكونات وأنظمة إلكترونية للطائرات المسيّرة، وأيضاً شبكة صينية–تركية تدعم شركة Mado المنتجة لمحركات طائرات "شاهد" المسيّرة.
 
