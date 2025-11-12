21
عربي-دولي
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
اليونان
لإبرام أكبر صفقة أسلحة مع
إسرائيل
منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع "واللا"
الإسرائيلي
.
وتشمل الصفقة شراء ثلاث منظومات دفاع جوي من شركتي "رافائيل" و"الصناعات الجوية
الإسرائيلية
" بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات
يورو
.
وتأتي هذه الصفقة ضمن مشروع "درع أخيل" الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الدفاع الجوي اليونانية على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة والطائرات بدون طيار، وذلك من أجل تعزيز النظام الحالي.
وتشمل الصفقة منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى، ومنظومة "سبايدر" المتنقلة لاعتراض الطائرات التقليدية والمسيّرة والصواريخ، ومنظومة "
باراك
MX" لتحديث منظومة الدفاع عن الصواريخ القديمة من نوع "هوك"، وهي تطوير لمنظومة "باراك-8".
وكانت المحادثات حول الصفقة متوقفة منذ سنوات بسبب الحرب في غزة والمخاوف السياسية، لكن بعد وقف إطلاق النار، ترى الحكومة اليونانية أن الوقت مناسب للمضي قدماً، مع احتمال تمويل جزء من الصفقة من
الاتحاد الأوروبي
والحصول على موافقة
البرلمان
اليوناني. (روسيا اليوم)
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
Lebanon 24
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
17:02 | 2025-11-12
12/11/2025 05:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
16:37 | 2025-11-12
12/11/2025 04:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
16:22 | 2025-11-12
12/11/2025 04:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
16:04 | 2025-11-12
12/11/2025 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحمد الشرع.. إقرأوا ما أعلنتهُ صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن أحمد الشرع.. إقرأوا ما أعلنتهُ صحيفة إسرائيلية
15:39 | 2025-11-12
12/11/2025 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
