اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل

تستعد لإبرام أكبر صفقة أسلحة مع منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع "واللا" .

وتشمل الصفقة شراء ثلاث منظومات دفاع جوي من شركتي "رافائيل" و"الصناعات الجوية " بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات .



وتأتي هذه الصفقة ضمن مشروع "درع أخيل" الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الدفاع الجوي اليونانية على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة والطائرات بدون طيار، وذلك من أجل تعزيز النظام الحالي.

وتشمل الصفقة منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ الباليستية الطويلة المدى، ومنظومة "سبايدر" المتنقلة لاعتراض الطائرات التقليدية والمسيّرة والصواريخ، ومنظومة " MX" لتحديث منظومة الدفاع عن الصواريخ القديمة من نوع "هوك"، وهي تطوير لمنظومة "باراك-8".



وكانت المحادثات حول الصفقة متوقفة منذ سنوات بسبب الحرب في غزة والمخاوف السياسية، لكن بعد وقف إطلاق النار، ترى الحكومة اليونانية أن الوقت مناسب للمضي قدماً، مع احتمال تمويل جزء من الصفقة من والحصول على موافقة اليوناني. (روسيا اليوم)