عربي-دولي

مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:37
أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ما وصفه بالهجوم "المروّع والخطير" الذي نفّذه مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً أن ما حصل "يتجاوز خطاً أحمر" ويستدعي تحركاً حاسماً من سلطات الدولة لوقف تصاعد هذا العنف.
وجاء موقف هرتسوغ بعدما شنّ عشرات المستوطنين المقنّعين هجوماً على قريتي بيت ليد ودير شرف، حيث أُحرقت سيارات وممتلكات قبل أن يشتبك المهاجمون مع الجنود الإسرائيليين. ورغم أن منصبه رمزي، فإن تصريحه أضاف ضغطاً واضحاً على الحكومة التي تواجه انتقادات داخلية بشأن تنامي عنف المستوطنين.

وتُعدّ الضفة الغربية، التي تضم أكثر من 2.7 مليون فلسطيني ونحو نصف مليون مستوطن، إحدى أبرز المناطق المتنازع عليها في مسار إقامة الدولة الفلسطينية. ورغم الرفض الدولي الواسع للمستوطنات باعتبارها "غير قانونية"، واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسيعها بوتيرة تُفاقم التوتر وتقسّم الجغرافيا الفلسطينية.
 
