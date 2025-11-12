21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته
Lebanon 24
12-11-2025
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان الرئيس
الإسرائيلي
إسحاق
هرتسوغ
ما وصفه بالهجوم "المروّع والخطير" الذي نفّذه مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في
الضفة الغربية
، معتبراً أن ما حصل "يتجاوز خطاً أحمر" ويستدعي تحركاً حاسماً من سلطات الدولة لوقف تصاعد هذا العنف.
Advertisement
وجاء موقف هرتسوغ بعدما شنّ عشرات المستوطنين المقنّعين هجوماً على قريتي بيت ليد ودير شرف، حيث أُحرقت سيارات وممتلكات قبل أن يشتبك المهاجمون مع الجنود الإسرائيليين. ورغم أن منصبه رمزي، فإن تصريحه أضاف ضغطاً واضحاً على الحكومة التي تواجه انتقادات داخلية بشأن تنامي عنف المستوطنين.
وتُعدّ الضفة الغربية، التي تضم أكثر من 2.7 مليون فلسطيني ونحو نصف مليون مستوطن، إحدى أبرز المناطق المتنازع عليها في مسار إقامة
الدولة الفلسطينية
. ورغم الرفض الدولي الواسع للمستوطنات باعتبارها "غير قانونية"، واصلت
الحكومات الإسرائيلية
المتعاقبة توسيعها بوتيرة تُفاقم التوتر وتقسّم الجغرافيا
الفلسطينية
.
مواضيع ذات صلة
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
13/11/2025 03:37:47
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
13/11/2025 03:37:47
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"العوام سوّقولها"... الفنان السوري الشهير يخرج عن صمته ويوضح ما قصده بشأن إتقان اللغة الفصحى
Lebanon 24
"العوام سوّقولها"... الفنان السوري الشهير يخرج عن صمته ويوضح ما قصده بشأن إتقان اللغة الفصحى
13/11/2025 03:37:47
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
13/11/2025 03:37:47
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومات الإسرائيلية
الدولة الفلسطينية
الإسرائيلية
الفلسطينية
دان الرئيس
الإسرائيلي
الدولة ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
Lebanon 24
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
17:02 | 2025-11-12
12/11/2025 05:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
Lebanon 24
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
16:22 | 2025-11-12
12/11/2025 04:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
Lebanon 24
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
16:04 | 2025-11-12
12/11/2025 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
Lebanon 24
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
16:00 | 2025-11-12
12/11/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحمد الشرع.. إقرأوا ما أعلنتهُ صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن أحمد الشرع.. إقرأوا ما أعلنتهُ صحيفة إسرائيلية
15:39 | 2025-11-12
12/11/2025 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:02 | 2025-11-12
تجربة صينية تكشف "كابوسًا عالميًا".. قنبلة واحدة تقتل مدينة!
16:22 | 2025-11-12
في اللاذقية.. اشتباكات بين الأمن و"فلول النظام السابق"
16:04 | 2025-11-12
تقرير يكشف: "وزارة الحرب" بدل الدفاع.. و التكلفة خيالية!
16:00 | 2025-11-12
اليونان تعزز دفاعها الجوي.. أكبر صفقة أسلحة مع إسرائيل
15:39 | 2025-11-12
عن أحمد الشرع.. إقرأوا ما أعلنتهُ صحيفة إسرائيلية
15:22 | 2025-11-12
عقوبات أميركية على دول وشركات تدعم برامج إيران الباليستية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 03:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24