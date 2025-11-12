مستوطنون يهاجمون الضفة… والرئيس الإسرائيلي يخرج عن صمته

Advertisement

أدان الرئيس ما وصفه بالهجوم "المروّع والخطير" الذي نفّذه مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في ، معتبراً أن ما حصل "يتجاوز خطاً أحمر" ويستدعي تحركاً حاسماً من سلطات الدولة لوقف تصاعد هذا العنف.وجاء موقف هرتسوغ بعدما شنّ عشرات المستوطنين المقنّعين هجوماً على قريتي بيت ليد ودير شرف، حيث أُحرقت سيارات وممتلكات قبل أن يشتبك المهاجمون مع الجنود الإسرائيليين. ورغم أن منصبه رمزي، فإن تصريحه أضاف ضغطاً واضحاً على الحكومة التي تواجه انتقادات داخلية بشأن تنامي عنف المستوطنين.وتُعدّ الضفة الغربية، التي تضم أكثر من 2.7 مليون فلسطيني ونحو نصف مليون مستوطن، إحدى أبرز المناطق المتنازع عليها في مسار إقامة . ورغم الرفض الدولي الواسع للمستوطنات باعتبارها "غير قانونية"، واصلت المتعاقبة توسيعها بوتيرة تُفاقم التوتر وتقسّم الجغرافيا .