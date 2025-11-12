استمر 43 يوماً.. ترامب أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي



Advertisement

وقال ، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".



وأكد أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية". أعلن الرئيس الأميركي إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.وقال ، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".وأكد أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".

وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".



وأردف الرئيس الأميركي: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".

واعتبر أن " تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي، والشعب الأميركي لن ينسى ما فعله في اقتصاد بلدنا".



ودعا ترامب "الشعب الأميركي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".



واتهم الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أميركية، وهو ما أثر على الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأميركية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأميركية، وكان هذا ضررا بليغا".



كما قال إن "المتطرفين في كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي". مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين". (سكاي نيوز عربية)