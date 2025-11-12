Advertisement

عربي-دولي

استمر 43 يوماً.. ترامب أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:00
Doc-P-1441555-638986107649080183.png
Doc-P-1441555-638986107649080183.png photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.
وقال ترامب، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".

وأكد أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".
 
وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".

وأردف الرئيس الأميركي: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".
 
واعتبر أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي، والشعب الأميركي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".

ودعا ترامب "الشعب الأميركي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".

واتهم الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أميركية، وهو ما أثر على الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأميركية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأميركية، وكان هذا ضررا بليغا".

كما قال إن "المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي". مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين". (سكاي نيوز عربية)
