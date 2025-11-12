Advertisement

عربي-دولي

مجلس النواب الاميركي يوافق على إنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1441584-638986141179665739.webp
Doc-P-1441584-638986141179665739.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة.
Advertisement


وأنهى الكونغرس، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرونه استسلاما من جانب زعماء الحزب.
مواضيع ذات صلة
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
lebanon 24
13/11/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل يومه الـ36 ويصبح الأطول في التاريخ
lebanon 24
13/11/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: كان يمكن تفادي الإغلاق الحكومي إذا عمل الديمقراطيون معنا
lebanon 24
13/11/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الملايين تضرروا من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ويشمل ذلك جنودا أميركيين
lebanon 24
13/11/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الديمقراطيون

الديمقراطيين

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الكونغرس

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24