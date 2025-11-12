مجلس النواب الاميركي يوافق على إنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة

Advertisement

أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ ويعيد التمويل إلى الحكومة.وأنهى ، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من غضبهم إزاء ما يرونه استسلاما من جانب زعماء الحزب.